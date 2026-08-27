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香港破走私抗癌、壯陽藥倉 市值逾140.5萬美元 拘2內地人

香港新聞組／香港27日電
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香港海關25日採取執法行動，在上水一個工廈單位，搗破懷疑儲存走私受管制藥物的倉庫，拘捕兩名內地男女，檢獲超過40萬件懷疑受管制藥劑製品，超過六成為壯陽藥，亦有抗癌等藥物，市值共逾1100萬元（港幣，下同，約140.5萬美元），案件27日在粉嶺裁判法院提堂。

大公、文匯報報導，海關正調查藥物來源及流向，不排除有更多人被捕。衞生署強烈呼籲市民，切勿購買或服用成分與來歷不明的藥物。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒26日表示，海關在倉庫發現大量紙皮箱和膠紙等分裝工具，有理由相信倉庫是用作分裝和儲存之用，相關藥劑製品分裝後會經走私途徑運往不同地區。此外，海關留意到檢獲的藥物，大多數包裝上標示含有第一部毒藥成分，進出口和儲存受到嚴格的法例監管。

被捕兩名男女，分別為56歲收貨女子以及報稱雜工的51歲男子，同持有雙程證，兩人將被暫控以一項並非根據及按照進口許可證進口禁運物品罪、一項管有第一部毒藥罪；其中被捕男子另將被暫控以一項違反逗留條件罪。

衞生署藥物辦公室風險管理及行動科高級藥劑師陳漢華表示，海關行動中檢獲的藥物，絕大部分屬於香港法例第138章《藥劑業及毒藥條例》下的第一部毒藥和處方藥物，以及懷疑是未經註冊的藥劑製品。此外，含有第一部毒藥及處方藥物成分的藥劑製品，只可以在醫生指示之下服用，並且憑醫生處方在註冊藥劑師監督下，在獲授權毒藥銷售商（即藥房）的註冊處所出售。

陳漢華提醒市民，如在未經醫生處方情況下，自行服用一些處方藥物，可能會帶來健康的風險。不論是壯陽用途的藥物或其他受法例管制藥物，若市民在網站或其他非合法途徑購買，均會有很大健康風險。除未經醫生評估個人的健康狀況外，也難以確認藥物的正當來源，無法得知藥物在運輸過程及儲存環境是否恰當，安全、素質及效能均無法獲得保證。

衞生署提醒市民，非法售賣或管有未經註冊藥劑製品及第一部毒藥屬刑事罪行，每項罪行最高可判罰款10萬元及監禁兩年。

精華 FAQ

  • 海關25日在上水一個工廈單位採取執法行動，搗破懷疑儲存走私受管制藥物的倉庫，並在現場檢獲大量藥劑製品及分裝工具。

  • 海關共檢獲超過40萬件懷疑受管制藥劑製品，超過六成為壯陽藥，亦包括抗癌等藥物，整批貨品市值逾1100萬元。

  • 兩名持雙程證內地人將被暫控非法進口禁運物品、管有第一部毒藥等罪，男疑犯另涉違反逗留條件。衞生署提醒勿購買來歷不明藥物。

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