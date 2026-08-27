藍圖轉化施政 香港首份5年規畫、施政報告9.16同日公布

香港特首李家超(中)26日表示，將於9月16日公布香港第一個五年規畫，並隨之發表2026年施政報告。(中新社)

香港 特首李家超26日前往深水埗區，了解市民對施政報告及五年規畫的意見，並在行程結束後宣布，將於9月16日立法會大會上公布香港首個五年規畫，並隨之發表2026施政報告。

大公報報導，他表示，香港第一個五年規畫定下了香港未來五年的經濟和社會發展藍圖，是前瞻性、策略性和方向性的指導文件。施政報告則是特首落實香港第一個五年規畫的年度報告和因應實際情況的年度施政重點，兩者息息相關。他相信，當大家同時參閱兩份文件，直觀展現二者長短結合、一脈相承的關係，將更能理解港府 如何在2026年，按五年規畫的方向和策略，將藍圖轉化為政策措施，向前邁進。

社會各界人士對於兩份文件同日公布表示支持，認為兩者同步公布，有利於長遠規畫與年度施政相互銜接，這充分展現了港府在施政上的系統思維與宏觀視野以及執行能力。

李家超表示，他會在施政報告中訂立多項指標，作為年度里程碑。之後每年，施政報告將因應國際環境、經濟預期和最新動態，制定該年的政策措施、施政重點和重大項目，持續努力，落實藍圖。

李家超說，為鄭重其事，他將在立法會大會上公布五年規畫，並隨之發表施政報告。他感謝立法會主席支持建議，將在9月16日舉行特別會議，讓立法會和市民早日了解兩份文件的內容。

李家超26日下午前往深水埗區，先後到訪區內的公共屋邨和耆樂中心，了解市民對施政報告的意見，並視察了位於區內的1823聯絡中心。他表示，落區最主要希望了解施政報告內政策的落實情況，讓政策措施更為貼近民生訴求，亦利用這個機會了解港府在AI的應用情況。

李家超說，落區聽到不少老友記的心聲，了解他們的生活點滴，他們亦提供了一些施政報告的意見。他介紹，施政報告的諮詢，至今收到超過1萬份意見，這些意見加上五年規畫諮詢期收到的超過1萬7000份意見，對制定兩份文件都很有幫助。他感謝市民、團體和界別代表提供很多寶貴意見。

香港各界對於五年規畫與施政報告同日公布表示支持。立法會議員郭芙蓉相信，兩者同步公布，有利做到長遠規畫與年度施政相互銜接，讓社會更清楚看到港府「未來五年要做什麼、今年開始如何做」。