力壓星加坡 香港蟬聯亞洲最頂級國際城市 文化互動待加強

香港總商會26日發布「亞洲城市國際化指數2026」顯示，香港在11個城市排名中，連續兩年穩坐亞洲頂級國際城市寶座；圖為尖沙咀海濱星光大道海濱長廊。（中通社）

香港 總商會26日發布的「亞洲城市國際化指數2026」顯示，在11個城市之中，香港以74.6分蟬聯榜首，較去年73.7分進一步提升，力壓新加坡 72.6分，連續兩年穩坐亞洲頂級國際城市寶座，被全球企業視為拓展區域及環球業務的首要門戶。

綜合大公報、明報報導，除客觀數據領先外，是次調查逾千名國際高層行政人員，亦認可香港為亞洲國際化程度最高的城市。金澤培指出，香港能夠穩居首位，充分彰顯城市深厚的發展韌性，亦證明全球企業持續將香港視為連接東西方的橋梁。

「亞洲城市國際化指數2026」顯示香港領先新加坡、首爾等11個亞洲城市，在「商業與經濟」範疇排第一，惟金澤培認為，分別排第三及四的「創新與創意」和「文化互動」範疇有改進空間，在人力多樣性繼續落後於新加坡，文化互動則表現最差，排名第四。。他建議加大創科政策力度，並讚賞上海有就「獨角獸」企業數量設指標，也冀香港文化氛圍「開放友善、多元化」。

金澤培分析，香港商業與經濟得分高達78.6分，核心優勢在香港擁有多元成熟的金融市場、活躍的IPO融資環境與高度開放的營商體制，穩固了亞洲頂級國際商業中心的核心地位。對比看，排名第二的新加坡得分77.3分，是外資企業熱門落戶地。

他強調，香港的頂級國際化優勢，建基於「一國兩制」的獨特制度優勢。香港擁有獨立法治與司法體系、普通法制度、開放友善的營商環境，及自由穩定的經濟體系，實現資本、人才、物流、資訊四大要素自由流通，配合簡單透明的低稅率環境，是全球商界認證香港為亞洲頂尖國際城市的關鍵原因。

談及香港在商業與經濟之成就，金澤培說，香港多方面穩居全球領先地位，為全球第三大國際金融中心、全球第一大跨境資產管理中心、自由經濟體評級位列全球第一，商品貿易等核心商貿領域處於全球領先水平。至於同樣排第二的生活質素、基建與聯通、人力資本多樣性。

香港在知識創新交流、高端人才吸引力具備較強優勢。在創新投資、科創產業生態、全產業鏈配套、行業協同創新、社會創新包容度等方面仍有不足。

另外，金澤培指出，文化競爭力不僅取決於博物館、演藝場館等硬體設施，更取決於城市文化業態的多樣性，及適配不同國際訪客的文化、娛樂消費場景。