香港中醫院12·11起推24小時住院服務 首階段設93病床

AI摘要 文章摘要整理： 香港中醫醫院將於12月11日啟動24小時住院服務，首階段設93張病床，資助套餐每日980元，自願醫保亦將覆蓋相關住院服務。

香港 中醫醫院25日公布，將於12月11日起提供24小時住院服務，首階段提供93張常規病床，病人可經由院內門診直接轉介，或由其他醫療機構轉介。資助服務的住院套餐每日980港元(約125美元)，包含中西醫巡房、檢查、藥物等大部分治療服務。自願醫保 計畫亦將涵蓋香港中醫醫院住院服務，保險 公司將於2027年3月起陸續推出相關產品。院方表示會持續擴展門診，預計開院第2年服務26萬人次，日間住院病床增至35張。

大公報報導，新提供的24小時住院服務涵蓋政府資助及市場導向服務，首階段設93張常規病床，另有20張臨床試驗及研究中心病床及2張加護病床。住院對象主要是病情複雜、尚未穩定、需要24小時持續臨床監察、暫時喪失生活自理能力，或症狀較嚴重而需接受密集治療的病人。

收費方面，政府資助服務採套餐制，每日980元，涵蓋住房、中西醫巡房、中醫治療、一般檢查及中西藥等大部分服務。院方表示，定價已考慮市民承受能力、市場價格及成本，相關服務若按門診價格計算，每日總額將超過2000元；合資格人士亦可申請醫療費用減免。

市場導向服務則可選擇醫師及房型，設有「專病項目套餐」及分項收費。套餐每日收費介乎5520元至1萬4890元，例如選擇基本套餐、高級中醫師及標準三人房，每日5520元；若改選顧問中醫師，則增至6270元。日間住院套餐亦已推出，每個時段收費介乎2970元至5310元。

此外，自願醫保計畫將涵蓋香港中醫醫院住院服務，保險公司將推出「認可產品（中醫）」，分為「標準計畫（中醫）」及「靈活計畫（中醫）」兩類，預計2027年3月起陸續推出。

院方表示，會持續擴展門診及日間住院服務，預計第二年門診服務量增至26萬人次，日間住院病床由25張增至35張。面對市民北上求醫的趨勢，香港中醫醫院營運機構董事局主席王桂壎表示，香港與內地醫療水平不分伯仲，醫院亦會邀請「國寶級」醫師會診，認為家人探視及照顧便利程度也是病人選擇住院地點的重要考量。