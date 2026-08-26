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AI帶動 香港7月出口增50.7% 輸美連2月倍增 估全年多3成

香港新聞組／香港26日電
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港府統計處25日發表的對外商品貿易統計數字顯示，今年7月商品整體出口貨值為672...
港府統計處25日發表的對外商品貿易統計數字顯示，今年7月商品整體出口貨值為6725億港元；圖為香港葵涌碼頭。（中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

受AI產品需求推動，香港7月出口按年大增50.7%，對美出口更連續兩月倍增以上，市場與官方均看好外貿及全年經濟表現。

AI（人工智能）產品帶動，香港商品出口延續強勁增長勢頭。港府本月中上調全年GDP增長預測，由增2.5%至3.5%，上調到增3.5%至4.5%，原因之一是香港的外貿持續強勁。目前香港的外貿依然動力十足，7月份商品整體出口貨值達6725億元（約860億美元），按年升50.7%，好過市場預期的增45%，連升29個月。進口亦大增41%。

綜合大公報、文匯報報導，值得留意的是，在關稅戰下，本港出口至美國持續錄得高增長，6月破紀錄的增114.3%後，7月再增92.9%，明顯高於4、5月的增37.5%及55.7%。出口界人士指出，原因之一是企業趕在今年7月24日美國臨時10%全球統一關稅到期前搶出口。

多位立法會議員認為，香港外貿強勁，是拓展內地機遇的黃金門戶。有專家預估，香港2026年全年出口仍可能錄得兩至三成增長。出口數據勝預期，反映香港經濟基本盤穩固，亦有力反駁近期種種「唱衰香港」論調。在「一國兩制」下，香港內聯外通優勢顯著，是探索內地市場的首選樞紐及拓展中國機遇的黃金門戶。

今年首7個月，香港商品整體出口貨值按年升40.9%，進口貨值上升40.6%，錄得有形貿易逆差2994億元。7月輸往亞洲的整體出口貨值按年升54.6%，輸往大部分主要目的地均錄得升幅；亞洲以外，輸往美國及墨西哥的出口貨值亦分別升92.9%及48.9%。

政府發言人表示，7月商品出口進一步飆升，當中AI相關電子產品出口再度錄得顯著增幅，輸往大部分主要市場亦持續上升。展望未來，全球對AI相關電子產品的強勁需求預料將繼續支持香港商品貿易，但中東地緣政治緊張、先進經濟體貿易保護主義，以及環球AI投資快速擴張帶來的風險仍需關注。

立法會金融界議員陳振英表示，全球AI熱潮推動電子產品、自動機械等貨品需求，相關產品價格持續上升，帶動出口貨值增長。他認為，香港可把握政策較寬鬆及美元較弱的窗口，加快出口步伐，同時透過駐外經貿辦事處及貿發局，協助成衣、珠寶等傳統產業拓展中東、東盟及「一帶一路」市場。

立法會商界（第一）議員林偉全表示，7月出口數據勝預期是「強心針」，反映香港供應鏈樞紐地位及靈活應變能力。他認為，香港不能只作「超級聯繫人」，應善用河套區及北部都會區政策優勢，吸引AI上下游產業鏈落戶，結合香港融資及知識產權保護優勢推動產業升級。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，7月出口增長雖較前期42年高位放緩，但仍高於市場預期，反映外貿表現強勁。他指出，辦公室機器及自動資料處理儀器出口增幅加快至逾一倍，顯示AI及高科技電子產品需求持續成為出口增長重要動力，預計香港2026年全年出口仍可能錄得兩至三成增長。

精華 FAQ

  • 主要受AI相關電子產品需求帶動，加上企業趕在美國臨時關稅到期前搶出口，令出口貨值按年飆升50.7%，並帶動多個主要市場同步上升。

  • 香港7月輸往美國的出口貨值按年再增92.9%，雖較6月破紀錄的114.3%放緩，但仍明顯高於4月及5月，反映關稅與需求因素共同推動。

  • 政府認為AI電子產品需求將繼續支持貿易，但需留意地緣政治與保護主義風險；專家則估計香港2026年全年出口仍可錄得2至3成增長。

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