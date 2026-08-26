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珠寶店縱容導遊威迫遊客購物 香港旅監局禁接團30天

香港新聞組／香港26日電
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香港旅遊業監管局。（取材自旅監局網頁）
香港旅遊業監管局。（取材自旅監局網頁）

AI摘要

文章摘要整理：

香港九龍灣一珠寶店因縱容導遊威迫旅客購物，被旅監局暫停接待旅行團30天，業界認為此舉合理，並呼籲嚴打損害香港旅遊聲譽的強迫購物行為。

位於香港九龍灣的凱旋珠寶玉石文化館因未盡力制止、縱容導遊威迫購物，被香港旅遊業監管局暫停註冊，26日起30天內不得接待任何訪港旅行團。有旅遊業界人士認為，旅監局嚴打非法導遊活動，處理方式合理，不容損害香港旅業聲譽。

大公報報導，近年來內地多地旅遊部門也在打擊、不鼓勵購物團，遊客的消費者權益意識大幅提升，多年前那套威迫遊客消費的老舊做法已經行不通，要不斷維護香港購物天堂的美譽。另外，有內地客近日發文投訴，報名參加港澳旅行團時，遭到導遊強迫消費，有人被關房「洗腦」，還有人被恐嚇如果不購物，就禁止上車。

涉事商店位於九龍灣臨澤街一幢商業大廈一樓，以「凱旋珠寶玉石文化館」名義經營的Kaiser Jewellery International Limited，目前已拉下鐵閘、重門深鎖。旅監局調查顯示，該店涉及今年2月一宗威迫購物投訴，未盡力制止導遊威迫旅客購物，也未採取合理及適當措施，確保沒有非獲授權人士在註冊商店內向旅客宣傳或推廣產品，違反行政計畫承諾。

旅監局根據相關程序，決定暫停該店註冊30日，今日起至9月24日不得接待任何訪港旅行團旅客。局方強調，對威迫購物及任何損害香港旅遊業聲譽的行為採取零容忍態度。除暫停註冊外，涉事商店董事、經理及所有前線員工均須於一個月內完成指定培訓課程，並會持續加強與粵港澳大灣區「9＋2」城市旅遊市場聯合監管協作體的交流合作，打擊非法導遊及威迫購物。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，隨著行業變化，遊客參與旅遊購物的意願下降，需要進珠寶店購物的旅行團比率估計已不足三分之一。即使接待購物團，導遊亦應透過介紹香港產品等方式引導消費，不應辱罵或威迫旅客。他認為，店鋪工作人員未制止導遊強迫購物，等同縱容行為，旅監局的懲罰措施合理。

此外，近日有內地旅客在社交媒體投訴參加港澳旅行團時遭強迫購物，有人稱被帶進房間「洗腦」，也有人被恐嚇不購物便不能上車。旅客稱，導遊安排團員前往行程以外的珠寶、名表店，要求停留兩小時，並前往藥店及零食店消費。

立法會議員林琳表示，香港多年未聽聞強迫購物事件，如今再出現令人震驚。她指出，旅客可迅速將經歷發布至社交平台，負面消息一旦被外國媒體放大，對香港整體聲譽的打擊難以衡量，促請當局做好監管工作。

精華 FAQ

  • 旅監局調查後認為，該店涉及一宗威迫購物投訴，未有盡力制止導遊威迫旅客消費，也未採取合理措施防止未授權人士在店內向旅客推廣產品，因此違反行政計畫承諾。

  • 除了由26日起至9月24日暫停註冊、不得接待任何訪港旅行團外，商店董事、經理及全體前線員工還須在1個月內完成指定培訓課程，以加強守規意識。

  • 業界認為旅監局嚴打非法導遊活動做法合理，因旅客消費意願已下降；議員則指社交平台與外媒會放大負面消息，若不加強監管，香港整體旅遊聲譽將受損。

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