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全港交通大執法 兩周發4109張罰單 票控近千人亂過路

香港新聞組／香港25日電
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今年上半年嚴重及致命受傷的交通意外人數有212人，比上年同期大幅下跌39%。然而，死亡人數有63人，比上年同期大幅上升47%，分析顯示主要意外成因為司機不專注駕駛及行人違規過馬路。

大公、文匯報報導，有見及此香港警務處10至23日展開兩周全港性執法行動，重點打擊司機不專注駕駛及行人違規過馬路行為。

警方在過去兩周打擊司機不專注駕駛行為及行人違法過馬路行為，行動期間向違規司機發出4,070張定額罰款及153張傳票，並拘捕24人。

除傳統執法模式外，警方更於各區進行多次無人機執法行動。針對觀塘繞道的危險駕駛行為，包括超速、不遵從交通燈號或標誌等，警方出動無人機作高空錄影，以提高檢控成功率及加強阻嚇力。

期間針對司機違例事項，警方共發出4109張定額罰款通知書及45張傳票，拘捕55人，涉嫌危險駕駛、酒後駕駛、藥後駕駛及無牌駕駛等。行人違規過路方面，警方則發出986張傳票及409個警告。警方將繼續嚴打相關行為，提升駕駛者與行人的道路安全意識，保障市民生命安全。

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