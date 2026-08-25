港警涉藏女嫌犯血液樣本未送驗 私下接觸勒索性侵拍裸照

香港 一名男警在處理一宗打鬥及酒駕案時，未把女疑犯血液樣本送去化驗，卻涉嫌勒索及強姦女子，手機還有她的裸照。案件24日在區域法院開審，控方就威脅性交和勒索罪不提證供起訴，但仍繼續起訴藉公職作出不當行為及意圖妨礙司法公正兩罪。男警否認公職人員失當。

香港01報導，控方開案指，被告接手調查事主X的酒駕案件後，取得她的血液樣本，卻遲遲未送到化驗所，反而一直私藏家中。她之後更帶X到其家中，並拍下X的裸照，形容二人關係親切。

被告程朗（25歲），否認藉公職作出不當行為罪，及意圖妨礙司法公正兩罪。控罪指，被告於2024年5月29至7月17日，身為警務處成員，無合理辯解下，沒有將女事主X的血液樣本提交政府化驗所，而該血液樣本與一宗醉酒駕駛的案件有關。

被告原亦被控勒索，及以威脅或恐嚇手段促致他人作非法的性行為罪，24日獲控方不提證供起訴。被告程朗否認藉公職作出不當行為罪，及意圖妨礙司法公正兩罪。

主控官在被告現面對兩罪的開案陳詞指，被告在2020年7月加入警隊。事發在5月29日，警員61314在上水處理一宗糾紛案，並以普通襲擊罪，拘捕女子X，警員懷疑X酒後駕駛，X因而被帶到北區醫院，被告同日接手案件。

X在5月30日就在公眾地方打鬥罪上庭，賴督察聯絡被告，得知被告將血液樣本存放了在其寓所的冰箱。賴即時指示被告把樣本送往化驗所。在6月至7月期間，被告仍未把血液送往化驗所，更私藏家中，及開始與X私下接觸。

被告在6月3日清晨帶X到其寓所，並拍下6張X的獨照，其中4張是X的全裸照。被告在6月18日至7月12日因病休假，並騙其上司已送樣本到化驗所。

被告在7月17日被捕，他承認用公務電話與X聯絡，及向X發送黑色照片，並留言：「你再唔上水，你毒駕單嘢就仆街㗎啦，我急過你呀，快手聽電話。」

控方指，被告與X關係親密，他蓄意隱瞞重要證據，無理阻撓針對X的刑事調查，其行為極為嚴重，不但影響X的刑責，更影響公眾對刑事司法系統的信心。就交替的意圖妨礙司法公正罪，被告必定知道及預期會有相關司法程序發生。