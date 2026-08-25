夫妻感情不和擬離婚 香港8旬翁疑用硬物殺妻後跳樓亡

香港 葵涌葵涌邨23日深夜發生倫常雙屍命案，涉及一對因多年感情不和近日打算離婚的夫婦，八旬丈夫疑用硬物擊殺年齡相差14歲的妻子後，從寓所攀窗墜樓亡。

大公、文匯報報導，警方其後於單位客廳發現女死者，並在大廈走廊垃圾桶檢獲染血衣物和金屬承重架等證物，初步不排除有人殺妻後畏罪跳樓尋短，列作謀殺及自殺案調查。

現場為葵涌邨春葵樓一個高層單位，男死者姓郭（80歲），生前已退休 ；女死者姓曾（66歲），在機場任職清潔工。據悉兩人結婚逾40年及育有兩名女兒，至多年前兩名女兒搬出後，單位只剩夫婦居住。

鄰居指，平日主要見夫婦單獨出入，從未見一同外出，亦未聽過單位傳出爭吵聲。郭與鄰居關係欠佳，見面也不會打招呼，常在單位內播放懷舊歌曲，曾被樓下返夜班的住戶上門投訴而發生爭執。消息指夫妻因長年感情不和等問題，曾向家人透露打算離婚，郭更透露有自殺傾向。

23日深夜11時32分，警方接獲春葵樓保安員報案，指發現一名老翁疑從高處墜下倒臥大廈對開重傷昏迷。警員及救護員趕至，證實老翁已死亡。其後上門發現死者單位鐵閘及木門未上鎖，入屋發現其妻滿身鮮血倒斃客廳。警方通宵封鎖現場調查，未發現遺書，但檢獲3部屬夫婦的手提電話；另於同層公共垃圾桶發現兩袋染血漬衣物及一批染血硬物，包括一支長約60厘米金屬承重架、兩支金屬條及晾衣架等，相信與案有關。

警方初步調查顯示兩夫婦過往並無任何家庭糾紛報案紀錄或精神病紀錄，經向夫婦女兒了解後，不排除案件涉及多年感情不和。法醫經初步檢驗相信男死者因從高空墜下致死，女死者則因頭部遭人用硬物襲擊出現多處裂傷致死。