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香港食肆創新突圍 茶餐廳+港漫、火鍋+唱K 社媒宣傳成新基本功

香港新聞組／香港25日電
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「四川辣妹子」以「火鍋加唱K」的複合模式突圍，一站式滿足食飯和聚會兩種需求。(取...
「四川辣妹子」以「火鍋加唱K」的複合模式突圍，一站式滿足食飯和聚會兩種需求。(取材自「四川辣妹子」)

港府鼓勵食肆善用盛事機遇吸客，近年香港餐飲業掀起「IP聯乘」熱潮，從動漫主題店、港漫聯乘茶餐廳，到「火鍋加唱K（歌）」的複合模式，中小食肆紛紛將「吃飯」變成「打卡朝聖」，在「體驗經濟」中各出奇謀尋求逆市突圍。但業界認為，熱潮總會退卻，是否具長期市場觸覺和如何以食材品質留住顧客，才是真正考驗。

大公報報導，本地老字號茶餐廳「祥香園」自1967年於堅尼地城起家，近年逆市擴充。去年7月，啟德分店與經典港漫《海虎》合作推出期間限定主題店，設有主題打卡位，並推出消費滿百元送「戰紋印花」換領紀念品活動，這次聯乘將港式茶餐廳情懷與本地漫畫文化結合，成功吸引年輕一代及遊客專程跨區到訪，食客對漫畫氣氛與食物質素均表示驚喜。

中小食肆「四川辣妹子」以「火鍋加唱K」的複合模式突圍，一站式滿足「食飯」和「聚會」兩種需求。「四川辣妹子」負責人陳先生指出，社交媒體宣傳已成為「新基本功」，派傳單已難有效果，大家都用手機找餐廳，因此親自出鏡拍片。

談及轉型，陳先生透露，太太因長時間炒菜患上筋膜炎，餐廳由熱炒轉為火鍋吃到飽，設包廂及大廳營業至凌晨2時，目前新舊客各占一半，雖然食材成本兩年間上升10%至20%，而且生意集中在周末，平日較淡靜，但他盡量不加價，深信只要收費公道、服務好，香港餐飲定會有生意。

也有中型餐飲集團透過小紅書及Instagram雙線並行，針對不同客群精準宣傳，社交平台的「種草」效應，正在悄然改變中小食肆的宣傳策略。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，IP聯乘及「打卡經濟」能短期吸引人流，但最終考驗的仍是對品質的堅持與對市場的敏銳觸覺，長遠而言小食肆必須追上時代，加強社交媒體宣傳、提升服務質素，港府亦要扶助中小企提升競爭力，「不能讓其自生自滅」。他又指出「劈價戰是雙刃劍」，鬥便宜沒有出路，只會令實力不足的食肆提前結業。

港府推出的「數碼轉型支援先導計畫」以一對一配對資助中小企，最高可獲5萬港元（約6387美元）；財政司長陳茂波早前宣布，今年內推出「優化版」，支持中小企採用人工智能方案，為轉型提供支援。

精華 FAQ

  • 業界主要靠IP聯乘、主題打卡、複合式經營與社交媒體宣傳突圍，例如茶餐廳聯乘港漫、火鍋加唱K，將單純用餐升級為體驗消費。

  • 祥香園啟德分店與《海虎》推出期間限定主題店，設打卡位及換領紀念品活動，成功吸引年輕人和遊客跨區到訪，連食物質素也獲得正面評價。

  • 黃家和認為打卡和IP聯乘只能短期引流，長遠仍要靠品質、服務與市場敏感度；他更指出劈價戰是雙刃劍，過度拼便宜只會令實力不足的食肆提早結業。

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