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香港北都首個片區 中港6財團投資21.4億美元 料創6000職

香港新聞組／香港25日電
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北都首個片區由5間中資和信和置業合組財團，以10.3億港元投得，總投資料達168...
北都首個片區由5間中資和信和置業合組財團，以10.3億港元投得，總投資料達168億港元，預計可帶來逾6000個就業機會。（中新社）

香港北部都會區首個片區招標結果24日出爐，由5間中資和信和置業合組「洪水橋新發展有限公司」，以10.3億元（港幣，下同，約1.3億美元）投得洪水橋／廈村新發展區片區項目，總投資料達到168億港元（約21.4億美元），以創新科技驅動產業升級，預計可帶來逾6000個就業機會。片區內的智慧現代物流中心，將由京東集團作為龍頭企業進駐，在55個月內開始營運。

大公報報導，發展局局長甯漢豪形容，六間企業集結力量聯成一線，以實際行動對北都投下信心一票，致力建設一個集現代物流、住宅及社區商業配套的片區項目，為北都多元發展模式開啟良好局面。

發展局表示，中標公司在非價格和價格評分，均較另一投標公司得分高。六個股東分別為中國海外發展、招商局置地、華潤置地、中國旅遊集團、京東集團、信和置業子公司。六股東持股相若、強強聯合，凝聚中資與港資、央企與民企的合力，展現社會各界對香港未來發展的一致信心和支持。

中標公司負責平整和發展三幅住宅用地，可建約3000多個單位，也會在一幅可建總樓面面積達5萬950平方米的企業及科技園用地興建智慧現代物流中心，由京東集團作為龍頭企業進駐，在55個月內開始營運不少於1萬5300平方米的總樓面面積，較標書最低要求的96個月內開始營運為快。該三幅住宅用地和一幅企業及科技園用地，會以50年租期批予中標公司。

中標公司亦要負責平整洪水橋片區其餘多幅土地。其中兩幅企業及科技園用地和一幅用作港府設施的用地須於2028年底前完成平整並交還港府，並建造休憩用地、步行街和行人路，不遲於2030至2033年分批完成。

聯營公司24日表示，將立即啟動並快速推進該項目產業用地的規畫、設計與建設等工作，以實際行動迎接香港特區成立30周年，力爭項目的現代物流產業設施及早投入生產營運。

聯營公司表示，將在洪水橋項目引入多項香港首次應用的技術與服務，包括作為產業營運方的京東物流，未來數年內將逐步投入京東自主研發的機器人系列技術設備和能力，包括「智狼」貨到人系統、自動分播牆、「異狼」機械臂及「獨狼」無人車，以及融合了AI和數位化管理的智慧園區系統，建設香港現代化物流園區。

精華 FAQ

  • 由5間中資企業與信和置業合組的「洪水橋新發展有限公司」中標，6家股東包括中國海外發展、招商局置地、華潤置地、中旅集團、京東集團及信和置業子公司。

  • 中標公司以10.3億元投得項目，連同後續發展，總投資料達168億港元，預計可帶來逾6000個就業機會，成為北部都會區的重要示範項目。

  • 京東集團將作為智慧現代物流中心的龍頭企業進駐，並引入機器人、AI及數位化園區系統等技術，目標在55個月內開始營運，較標書最低要求提早。

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