香港「票尾經濟」擬擴至美酒佳餚巡禮 全年訪港客上看5380萬人次

港府考慮將「票尾經濟」優惠，擴至美酒佳餚巡禮。 （取材自旅發局）

香港 盛事活動一浪接一浪。文化體育及旅遊局局長羅淑佩22日表示，香港第四季屬傳統旅遊旺季，下半年亦有會展旅遊、盛事旅遊等，有信心能達到全年有5380萬人次旅客訪港的目標。她透露，考慮將「票尾經濟」折扣活動擴展至美酒佳餚巡禮等活動，期望鼓勵大家多消費，政府亦會持續做更到位的引導和支援。

綜合大公報、文匯報報導，有旅遊業界和立法會議員建議，美酒佳餚巡禮活動可與中環、灣仔一帶的餐飲、時裝、戲院等商戶，甚至與西九文化區的展覽表演活動聯乘推「票尾經濟」，為市民和旅客提供多元消費樂趣。

羅淑佩22日在一個電台節目表示，中東戰事及燃油附加費上升等外圍因素，對短途客源構成影響，而7月有28天降雨，惡劣天氣為旅遊景點營運帶來極大挑戰，但7月訪港旅客數字仍錄得增長，表現優於預期。她相信隨著傳統會展及盛事旺季在下半年來臨，加上天氣轉涼，對實現全年5380萬人次旅客目標充滿信心。

旅發局上月推出活動門票消費優惠，市民和旅客憑五個指定盛事或活動的有效門票，可在指定餐廳及景點享95折優惠。羅淑佩透露，考慮將「票尾經濟」擴至10月底舉辦的美酒佳餚巡禮。她說，截至5月，啟德體育園營運接近一年，餐飲及零售商戶表現已錄得近四成增長。近期多場球賽過後，鄰近商戶的營業額亦上升兩至三成。

立法會議員鄭泳舜表示，「票尾經濟」在過去的幾場盛事發揮成效，帶動零售、餐飲等增長，他建議在年底的大型盛事再度推行。美酒佳餚巡禮每年吸引不少市民和旅客參與，他建議旅發局與中環、上環和灣仔一帶的餐飲、時裝等商戶合作，讓持票市民和旅客可憑優惠價格消費。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，美酒佳餚巡禮的「票尾經濟」優惠，除了可考慮與中環、灣仔一帶的餐飲商戶合作外，亦可研究與戲院合作，讓市民和旅客在參加活動後繼續消費。

羅淑佩表示，除盛事經濟外，「熊貓經濟」亦是香港今年重要的旅遊亮點。香港現時共有6隻大熊貓，有效帶動海洋公園入場人次顯著上升，而大熊貓主題文創產品及IP衍生商品的銷售表現亦相當理想，持續為文旅市場賦能。