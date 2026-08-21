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33歲香港女老闆遭30公斤唐狗咬死 驚悚1分鐘頭頸全撕咬痕

香港新聞組／香港21日電
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：香港33歲女老闆餵狗後遭30公斤唐狗撕咬身亡。
  • 重點二：監控顯示唐狗拒入籠後發狂襲擊，持續近1分鐘。
  • 重點三：事件引發對狗場規管鬆散及危險狗隻法例的關注。

香港新界打鼓嶺20日下午發生一起慘劇，一名33歲張姓女子倒臥在自己營運的寵物酒店屋外，頭、頸及雙臂滿是撕咬傷痕當場死亡，身旁還有一隻重達30公斤的雄性唐狗徘徊，成為香港時隔30年來首宗狗隻咬死人事件。警方翻查監控畫面發現，死者餵完狗準備將其帶回狗籠時，唐狗因抗拒入籠而突然發狂襲擊近1分鐘，將其當場咬死。

大公報報導，案發現場為「Pawsgate毛界限寵物酒店及犬隻訓練學院」，占地逾萬平方呎，設有草地訓練場與真泳池，提供寄宿與訓犬服務。

警方表示，涉事的1.5米長、1米高、重達30公斤的混血唐狗本月11日由狗義工帶至該處寄養等待領養。20日下午約2時，當時僅事主一人在場工作，監視器拍下唐狗拒絕入籠並突襲事主的過程，事主受傷倒地不治。涉事狗場當時共有7隻狗，其中6隻在狗籠內。

警方於下午4時12分接獲市民報案後趕抵現場封鎖調查，並召來漁護署人員帶走涉事唐狗，將全面調查場地是否有違規或疏忽。女子死因需交由法醫驗證。北區區議員陳月明表示對事件感到震驚，並指出目前香港對犬隻場地規管過於寬鬆，建議加強經營者專業知識等規範。

報導指出，香港歷史上極少發生狗隻咬死人事件，上一次同類慘劇需追溯至1996年，當時黃大仙一名7個月大女嬰遭家養的3歲鬥牛㹴發狂噬咬頭部致死，該案隨後直接推動了1997年「危險狗隻規例」的立法。

此外，港島渣甸山20日早上亦發生另一起狗隻傷人案，一名44歲張姓女子送女兒搭校巴後返家途中，遭鄰近獨立屋衝出的一隻1歲大、重逾20公斤雄性大狗撲上身撕咬，導致肩背受傷浴血，事後自行就醫。警方已將該案列為「狗咬」交由漁護署跟進，署方表示若有足夠證據證明畜養人違反法例將提出檢控

報導說，香港目前共有30多間獲合法發牌的繁殖狗場，及近200間持牌寄養所，大多分布在元朗、錦田及八鄉等北區地點。

據目前條例，在香港開設合法狗場，營運者並不需要具備獸醫、註冊動物行為師等高門檻的大學專業學位，但必須向漁農自然護理署申領相關牌照，並符合法定的「適當人選」資格及完成強制性專業培訓課程，確保處所符合土地用途、空間、衞衛生動物福利標準，否則無牌經營最高可被罰款10萬元。

精華 FAQ

  • 事件發生於香港新界打鼓嶺，時間是20日下午。死者在自己營運的寵物酒店屋外倒臥，頭、頸及雙臂滿布撕咬傷痕，送院前已當場死亡。

  • 監控顯示，死者餵完狗後準備將牠帶回狗籠，但該隻30公斤雄性唐狗因抗拒入籠突然發狂，隨即襲擊死者近1分鐘，最終將她咬至重傷死亡。

  • 因為這是香港時隔30年再度出現狗隻咬死人事件，也令外界重新檢視狗場規管、經營者專業要求及危險狗隻制度，當局已介入調查是否存在違規或疏忽。

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