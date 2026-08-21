2港口被接管 長和啟動國際仲裁向巴拿馬索償15億美元

AI重點 文章重點整理： 重點一： 長和指巴拿馬強行接管兩港口並索償逾15億美元。

長和指巴拿馬強行接管兩港口並索償逾15億美元。 重點二： 公司稱巴拿馬違反投資保護條約並啟動國際仲裁。

公司稱巴拿馬違反投資保護條約並啟動國際仲裁。 重點三：長和批評當局缺乏正當程序且持續散播不實言論。

香港 長和集團20日宣布，就巴拿馬共和國涉嫌違反投資保護條約，在2月23日強行進入由長江和記之附屬公司巴拿馬港口公司所經營的兩個貨櫃碼頭，接管兩個貨櫃碼頭的行政及營運控制權，同時禁止巴拿馬港口公司之代表進入該兩個貨櫃碼頭，長和集團正式向巴拿馬展開國際仲裁，索償超過15億美元。

據長和新聞稿表示，早於今年2月4日，已就巴拿馬過去一年持續針對其資產的行動，向當地政府發出投資保護條約爭議通知，惟尋求解決方案未果。公司今日就巴拿馬被指違反條約責任及國際法，啟動仲裁程序。

長和指出，巴拿馬自2025年初突然對其投資採取國家層面的打壓行動，包括在欠缺正當程序下展開調查，推翻過去在法律上保障港口特許經營權長達30年的立場，並以政府手段挑戰既有「合約法」及特許經營權的合憲性。還指出，巴拿馬策畫取代其附屬公司巴拿馬港口公司(PPC)，並持續散播不實言論。

長和稱，在今年初發出條約爭議通知後，巴拿馬未有設法解決爭議，反而透過行政措施加劇相關行動，並於2月23日強行接管原由PPC控制的巴爾博亞港及克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭。

長和稱，巴拿馬在接管期間沒收物業、設備、技術、員工、專有資料及受法律保護文件，令集團蒙受重大損失。長和表示，在強行接管及發出補充條約通知後，巴拿馬仍未採取任何步驟處理條約爭議，反而持續其打壓行為及不實言論。長和又稱，在集團發出爭議通知超過6個月後，巴拿馬才進行一次「徒具形式」的磋商會議，惟從未提出任何賠償或解決方案。

長和強調，其根據投資條約提出仲裁所涉權利，和PPC正進行合約仲裁之合約權利，兩者截然不同，後者已迅速推進。

公司指出，巴拿馬此前曾試圖迫使長和納入PPC啟動的合約仲裁，惟有關嘗試被指無視公司法人地位及特許經營合約的適用範圍，最終未能成功，相關情況已有公開紀錄。

長和認為巴拿馬漠視法治、公司法人地位、合約當事方範圍、仲裁協議適用範圍、條約權利及條約爭議解決機制。集團表示將繼續尋求解決方案，並永久保留一切權利。