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19歲搬運工利誘 招3香港少年暑假「搵快錢」販毒

香港新聞組／香港21日電
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針對青少年在暑假期間容易受到販毒集團以「搵快錢」利誘參與犯罪活動，警方毒品調查科繼續在「捍衛者」全港反毒品行動期間採取執法行動。18日聯同新界南總區刑事部瓦解一個招攬和利用未成年人參與販毒的販毒集團，搗破3個毒品儲存倉及拘捕4名男子，當中包括一名報稱任職搬運工的19歲青年，以及3名年僅16至17歲被招攬販毒的未成年暑期工。

大公、文匯報報導，據悉被捕的3名未成年少年，當中包括一名學生，他們都是因想在暑假期間「搵快錢」，經朋友輾轉介紹而被該名19歲搬運工利誘，最終參與販毒，進行包括管理毒品儲存倉、包裝以及派送毒品等工作。該名搬運工則在販毒集團中擔當管理及招攬、控制青少年參與販毒的角色。4名被捕人稍後會被暫控販運危險藥物及串謀販運危險藥物罪，案件21日在西九龍裁判法院提堂。

警方毒品調查科行動組高級督察湯敬培表示，被搗破的3個毒品儲存倉位於葵涌及荃灣區，檢獲的毒品包括逾1.4公斤俗稱「K仔」的氯胺酮、逾700克霹靂可卡因及約150克俗稱「Happy粉」的懷疑毒品，全部總值超過140萬元。警方相信今次行動已成功瓦解一個利用未成年人參與販毒活動的販毒集團，及時阻止大批毒品流入市場。

湯敬培指，在暑假期間進行的「捍衛者」全港反毒品行動仍在繼續，警方稍後會向公眾報告整體的行動成果。警方重申，販毒是非常嚴重的罪行。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運危險藥物一經定罪，最高可被判罰500萬元及終身監禁。

精華 FAQ

  • 警方針對青少年在暑假期間容易被販毒集團以「搵快錢」利誘而參與犯罪的情況，聯同新界南總區刑事部展開執法，成功瓦解一個招攬未成年人販毒的團伙。

  • 4名被捕人包括1名報稱任職搬運工的19歲青年，以及3名16至17歲未成年少年，後者因想賺快錢而受引誘，負責管理毒品倉、包裝及派送等工作。

  • 警方在葵涌及荃灣搗破3個毒品儲存倉，檢獲逾1.4公斤氯胺酮、逾700克霹靂可卡因及約150克懷疑「Happy粉」，4人稍後將被暫控並於21日提堂。

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