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香港元朗60公斤大狗咬死2小狗 漁護署暫不人道處理

香港新聞組／香港21日電
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：元朗60公斤大狗咬死2隻小狗，飼主被控兩項危險狗隻罪。
  • 重點二：被告首次提堂獲准保釋，案件押後至10月29日再訊。
  • 重點三：漁護署稱涉事大狗暫不人道處理，正觀察健康與性情。

元朗日前發生狗咬狗事件，兩隻小狗相繼死亡。52歲涉事60公斤大狗「拉里」的飼主被指沒以狗帶牽引狗隻，被控兩項《危險狗隻規例》罪，20日上午於屯門裁判法院首次提堂。被告暫准毋須答辯，案件押後至10月29日再訊。被告獲准以現金3000元(約382美元)保釋，期間不得離港。

日前網傳片段顯示，當時大狗繫有頸圈但無狗繩牽引亦未戴口罩，途人雖嘗試拉扯頸圈及淋水仍無法阻止，大狗鬆口時比熊犬已滿頸鮮血。警方接報到場後，由漁護署人員控制並帶走大狗。

大公報報導，52歲被告伍瑞庭，被控兩項「容受大型狗隻進入或留在公眾地方」罪，指於2026年7月10日及8月17日，容受一隻大型狗隻，在沒有以長度不超越2米的狗帶穩妥地牽引下，進入元朗Yoho Mall三期地下對出及元點戶外廣場的公眾地方。

咬死狗事件引起全城關注。20日早上9時許，法庭開庭後，伍瑞庭佩戴黑色口罩、身穿綠色襯衫、白色短褲及運動鞋到場。伍瑞庭被控兩項「容受大型狗隻進入或留在公眾地方」罪，裁判官詢問是否明白兩項控罪時，伍瑞庭神情平常回應「明白」。

根據「危險狗隻規例」第9條，此控罪一經定罪，最高可判處第4級罰款2.5萬元及監禁3個月。

漁護署表示，涉事狗隻正在轄下動物管理中心接受觀察，得到妥善照顧。署方稍後會評估狗隻的健康狀況和性情，仔細考量各種方案，以決定合適的安排，目前狗隻不會被人道處理。

大公報記者走訪狗主住所，發現現場圍在屋外的鐵絲網有個大洞，現時用木板擋住。鄰居表示，狗主養有一大一小兩隻狗。

香港漁護署再提醒，根據《危險狗隻規例》，體重20公斤或以上的大型狗於公眾地方須以不超過2公尺的狗帶穩妥牽引，違者可被判罰款2.5萬元及監禁3個月。

精華 FAQ

  • 52歲飼主伍瑞庭被控兩項「容受大型狗隻進入或留在公眾地方」罪，指他容許60公斤大狗在未以不超過2米狗帶穩妥牽引下進入公眾地方。

  • 被告在屯門裁判法院首次提堂時暫准毋須答辯，獲准以3000元保釋，期間不得離港；案件其後押後至10月29日再訊。

  • 漁護署表示，涉事大狗現正於動物管理中心接受觀察並獲妥善照顧，署方會再評估健康狀況和性情，仔細考量各方案，目前不會人道處理。

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