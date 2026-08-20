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收20.4萬美元騙款 香港工程師囚52月 稱受「公安」指使冒警

香港新聞組／香港20日電
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一名兼職電腦程式工程師在2024年，受電話騙案騙徒指使，向兩名女事主出示偽造的香港警察委任證，收取共160萬元（港幣，下同，約20.4萬美元）騙款，再存入騙徒的比特幣錢包。該工程師19日在區域法院承認欺詐等3罪，法庭接納控方加刑申請，決定加刑30%，判被告監禁52個月。

明報報導，被告伍晴朗（現年23歲）承認兩項欺詐及一項洗黑錢罪。辯方求情稱，案發時被告收到不明來電並愚蠢地答應對方的要求，而當時被告除做兼職，也正修讀大專課程；其家人的求情信提及被告有悔意。

報導引述法官稱，被告對源頭罪行並非只有粗略認識，辯方也同意被告雖不是主謀，但角色並非不重要。法官就3罪分別判被告監禁33至44個月，考慮刑期整體性及酌情減刑2個月，判囚52個月。

據報導，案情指，一名51歲婦人於2024年4月中接到不明來電，對方自稱廣州公安局人員，聲稱有人盜用她的身分開立銀行帳戶犯案，其後有人發信息要求她付款作調查。婦人同年5月14日向被告交出10萬元，被告向她出示偽造的香港警察委任證。婦人其後報警。

報導稱，另一名43歲女子同年5月12日分別接到自稱深圳政府官員及廣州公安局人員來電，對方聲稱其內地流動電話號碼涉及騙案。被告同月16日以「特派專員」身分與該女子會面，並出示一張「林志朗」的偽造香港警察委任證，女子按指示簽保密協議。她其後再收到不明來電，按指示於同月21日向被告交出150萬元。

報導說，被告於警誡錄影會面說，他於同年2月接到不明來電，對方自稱廣州公安局人員，指控他涉洗錢案，其後有人指示他收取現金及派送文件，否則會被送往內地拘留；有人其後向他發送載有假名的偽造香港警察委任證複本，指示他自行打印。被告向事主收錢後，按指示把錢存入騙徒的比特幣錢包。被告曾獲1000元，用作報銷開支。同年7月25日有人將載有現金的紙袋放在一個地點，被告收取85.9萬港元，按指示把錢存入一個比特幣錢包及一個銀行帳戶。

精華 FAQ

  • 被告按騙徒指示冒充香港警察，向兩名女事主出示偽造委任證並收取款項，再把所得資金存入騙徒指定的比特幣錢包，屬騙案中重要一環。

  • 兩名女事主合共交出160萬元，其中一人付10萬元，另一人付150萬元；被告收款後依指示將騙款轉入比特幣錢包，部分還經銀行帳戶流轉。

  • 被告承認兩項欺詐及一項洗黑錢罪，法庭接納控方加刑30%的申請，考慮其並非主謀但角色不輕，最終按3罪整體酌情減刑後判囚52個月。

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