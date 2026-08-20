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富商老公洗錢入獄 安以軒代領台灣帳戶595萬美元再敗訴

記者林孟潔／香港20日電
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安以軒（右）、丈夫陳榮煉（左）。（本報資料照片）
安以軒（右）、丈夫陳榮煉（左）。（本報資料照片）

台灣藝人安以軒丈夫、澳門商人陳榮煉因非法賭博、洗錢，被澳門法院判刑13年已入獄並罰款75億元，而陳在台灣銀行帳戶仍有逾20萬美元、5000萬港元，總計約新台幣1.9億元（約595萬美元），安以軒提款遭拒，陳提告請求銀行返還寄託物，一審判決陳敗訴，陳提上訴，台灣高等法院仍判決陳敗訴，可上訴。

陳榮煉提告主張，他身為澳門居民，2020年6月26日在台北富邦銀行開立外幣帳戶，而帳戶於2024年4月24日仍剩餘20萬2283美元、5000萬2204港元。他委由配偶也就是安以軒拿存摺、印鑑赴銀行臨櫃提款卻遭拒絕，提告請求銀行給付6萬4546美金。

台北富邦銀行反駁，陳榮煉因犯澳門刑事法所定黑社會、犯罪集團、不法經營賭博及洗黑錢罪等刑事犯罪，而被澳門法院判刑，堪認陳的身分、背景資訊與開立帳戶時的狀態不同。

銀行指出，澳門判決載明陳榮煉不法經營賭博的集團，將不法收益混入「德晉貴賓會」收入後，再行利用博彩仲介公司帳戶，轉帳至陳的中國銀行帳戶，而陳富邦帳戶也有收受中國銀行帳戶匯款，及將鉅額港幣換匯為美元後購買外國債券，銀行認為帳戶有涉及洗錢犯罪之虞，要求陳提出合理說明未果，因此依銀行法、金融機構防制洗錢辦法等規定，暫時禁止陳提領款項。

銀行也認為，陳榮煉非中華民國國民，現也沒有持有居留證，依相關規定應親自持護照或其他身分證明文件為新台幣結匯申報，但陳現滯留澳門而未能為之，銀行自得拒絕給付款項。

精華 FAQ

  • 他主張自己在台灣外幣帳戶仍有存款，委由安以軒代領卻被銀行拒絕，因此請求銀行返還寄託物並給付部分款項，認為銀行不應限制提款。

  • 銀行認為陳榮煉涉非法賭博與洗錢，帳戶資金流向有洗錢疑慮，且他非中華民國國民又未持居留證，未能依規定親自完成結匯申報。

  • 一審與台灣高等法院都認為銀行暫時限制提領有其依據，陳榮煉請求返還資金未被接受，案件可再上訴，顯示其台灣資金仍受管制。

澳門 洗錢

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