肖戰七夕訪港代言 尖沙咀萬人「紅海」 以粵語承諾多來港
34歲內地男星肖戰於19日中國傳統節日七夕，以護膚品牌全球代言人身分現身香港尖沙咀K11 MUSEA出席期間限定店活動。活動吸引逾萬名粉絲「小飛俠」聞風而至，迫爆商場內外及星光大道一帶。現場警員及保安嚴陣以待，港鐵站及商場均需實施人流分流措施。
綜合明報、香港01報導，本次活動分為室內與室外兩個場地，並開放予公眾免費參與。活動開始前，位於星光大道附近的戶外主場及商場內部早已聚集大批粉絲。有粉絲凌晨或早上6時已到場占據最佳位置，不少人身穿紅衣、高舉肖戰應援色的紅色名牌、橫額及手幅，並齊聲高喊肖戰名字，令現場化為一片紅海。
由於人潮眾多，商場內5個樓層均被擠滿。港鐵通往商場的出口早於下午2時許實施分流措施，進入商場的顧客需繞路而行。因應室內人多擠迫，肖戰原定於下午5時在商場品牌展區現身見面活動最終取消。接近6時，限定店工作人員關燈執拾並清理現場，室內場地完成清場，粉絲隨即轉移陣地至商場外圍。
現場秩序方面，入口位置及戶外場地有多輛警車及大批警員到場維持秩序，夥同品牌聘請的保安架起鐵欄與圍板，分隔粉絲與圍觀市民。品牌方面本次未邀請香港傳媒採訪，公關在現場對到場的香港傳媒進行阻撓與驅趕。
晚上7時許，肖戰身穿黑色西裝乘車抵達室外活動場地。落車後，他主動走近粉絲群揮手打招呼，現場尖叫聲不斷，粉絲紛紛舉起手機拍照。
肖戰登台後入鄉隨俗，以廣東話向大家打招呼：「大家好，我係肖戰。」他表示感受到大家的熱情，對此感到非常感動，並透露先前曾擔心會下雨，幸好天氣不錯可以吹吹海風。當獲主持建議以後多到香港時，肖戰亦以粵語爽快回答：「好！」表達希望能有機會多來香港。
據了解，肖戰早於17日已與父母提前抵港，抵港當晚及日前曾在中環街頭被網民及粉絲捕獲。當時未戴口罩及帽子的肖戰狀態放鬆，與家人一同逛街。
他是以護膚品牌全球代言人的身分，於七夕當日在尖沙咀K11 MUSEA出席期間限定店活動，並在室外場地與大批粉絲見面。 活動吸引逾萬名粉絲到場，商場內外和星光大道一帶都被擠滿，港鐵出口要分流，現場亦有警車、警員、保安及鐵欄圍板維持秩序。 他以廣東話說「大家好，我係肖戰」，又表示感受到大家熱情，並在主持建議多來香港時爽快回應「好！」，表達日後想再來港。
精華 FAQ
他是以護膚品牌全球代言人的身分，於七夕當日在尖沙咀K11 MUSEA出席期間限定店活動，並在室外場地與大批粉絲見面。
活動吸引逾萬名粉絲到場，商場內外和星光大道一帶都被擠滿，港鐵出口要分流，現場亦有警車、警員、保安及鐵欄圍板維持秩序。
他以廣東話說「大家好，我係肖戰」，又表示感受到大家熱情，並在主持建議多來香港時爽快回應「好！」，表達日後想再來港。
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