全球資本湧入 港交所上半年淨利增24%至13.5億美元創新高

港交所19日公布2026年上半年業績，股東應占盈利105.68元港元，同比增長24%，總收入167.02億元，同比上升19%；圖為香港交易廣場的銅牛雕塑。 (中新社)

香港 資本市場動力澎湃，再度交出亮眼成績單。港交所19日公布中期業績，受惠現貨市場交投持續活躍，上半年收入增加19%至154.7億元（港幣，下同，約19.7億美元）；上半年淨利潤大增24%至105.7億港元（約13.5億美元），中期息每股7.43元，按年增24%。盈利與收入齊齊創歷來新高。

大公報報導，港交所行政總裁陳翊庭在新聞發布會上表示，上半年股票現貨市場需求強勁，交投熾熱，進一步鞏固香港連接內地與國際市場的門戶地位。儘管宏觀環境變幻莫測，地緣政治風雲難料，惟越來越多全球資本銳意把握中國創新型經濟及亞洲增長所帶來的機遇，港交所與香港正迎來難得的長期發展契機。

上半年，香港資本市場多項指標均打破歷史紀錄。現貨市場日均成交額提升18%至2830億元，創歷年同期新高；衍生產品平均每日成交合約張數按年增6%至180萬張，同創新高；滬深港通北向及南向日均成交金額亦雙雙創新高，分別達3453億元人民幣及1231億港元。

「港交所在過去兩年半取得了不俗的成績。」陳翊庭指出，未來可在一級及二級市場層面夯實基礎，其中一級市場繁榮有助吸納新投資者，或推動現有投資者擴大港股配置，帶動二級市場流動性。

港交所早前宣布與陳翊庭續約三年。陳翊庭表示，未來三年重點為推動香港市場進入下一階段，構建多資產生態系統，考慮到不少國際投資者對香港產生興趣，未來尚有很多工作要進行。

近期市場熱議港股交易時段改革。陳翊庭表示，港交所近年持續推動改革，以提升投資者「市場參與度」，例如港股結算周期過渡至「T+1」、實施惡劣天氣交易安排等，延長交易時段亦屬其中之一。

陳翊庭指出，衍生產品市場以機構投資者為主，延長交易時段條件較為成熟，率先將交易時間延長至凌晨3時，未來視情況再作調整。她續表示，港交所早前與美洲投資者商討，對方反映倘交易時段延長1至2小時，將更願意到港投資。

此外，國家金融監管總局日前宣布，支持內地保險機構通過滬深港通投資在港ETF。陳翊庭表示，措施對香港市場屬正面消息，互聯互通優化空間很大，多項措施正在推進，包括納入人民幣櫃台及房地產信託基金（REITs）等，直言互聯互通優化工作「永遠做不完」。