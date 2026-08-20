香港稅改引資搶才 新加坡加碼減稅迎戰 亞洲金融中心競爭升溫

港、星爭搶財富管理業務，近幾個月分別推出優惠政策，兩大亞洲資產管理中心吸引基金、資金及專業人才的競爭升溫，引起外界關注；圖為中環荷李活道。(中通社)

香港 6月提出擴大基金、家族辦公室及附帶權益稅務優惠後，新加坡 金融管理局（MAS）19日公布一系列資產管理業新措施，包括為合資格基金管理服務的利潤相關回報提供稅務豁免、推出對沖基金投資計畫，以及改善投資專業人士工作准證安排，港、星兩大亞洲資產管理中心吸引基金、資金及專業人才的競爭進一步升溫。

綜合明報等媒體報導，香港業界人士認為，有意離星赴港的基金和人才或會先等待當地細節，建議香港應盡快通過草案並釐定實施細節，令業界更明確了解香港稅務優惠如何實施。

就新加坡19日公布，財庫局回應表示，港府 一直密切留意市場發展，包括其他經濟體的政策措施，並會繼續與業界保持密切溝通，以提供適切的政策措施，鞏固提升香港作為國際資產及財富管理中心的競爭力。

港府6月12日刊憲《2026年稅務（修訂）（關於基金、家族投資控權工具及附帶權益的優惠稅制）條例草案》，提出優化基金、家族投資控權工具及附帶權益的優惠稅制，期望吸引更多基金及家族辦公室在香港成立和營運，進一步發展香港資產及財富管理業。

該草案於6月24日在立法會首讀，其後交由法案委員會審議。截至目前，草案仍在立法程序中，尚未正式成為法律。立法會資料顯示，草案於6月26日進行內務委員會審議，7月8日起由法案委員會審議。

新加坡方面，金融管理局19日公布三項措施，以強化當地作為亞洲主要資產管理中心的競爭力。其中一項是計畫為基金管理服務所得的利潤相關回報提供稅務豁免，適用於管理合資格基金的基金經理，具體細節將於2027年財政預算案公布。

新措施亦包括推出對沖基金計畫，支持有意在新加坡建立或深化業務布局的對沖基金，以及改善投資專業人士的工作准證安排。新加坡將擴大海外網絡與專才准證的適用範圍，讓符合條件的投資專業人士可在多家公司工作，最長可達5年。

路透報導，新加坡推出上述措施之際，香港正推動附帶權益稅務改革，兩地在資產管理業的競爭因此受到市場關注。報導指出，新加坡政府希望透過稅務及人才政策，維持當地作為亞洲資產管理中心的吸引力。