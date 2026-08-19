香港元朗大狗咬死2小狗 飼主被捕 上月牠曾咬傷1犬

AI摘要 文章摘要整理： 元朗一隻約60公斤大狗接連咬死2隻小狗，狗主被捕，漁護署正調查兩宗案件；事件引發法律界與政界批評現行罰則阻嚇力不足，促政府檢討。

香港 元朗17日有大型犬接連咬死一頭貴婦犬及一頭比熊犬，該頭重約60公斤的大狗事後被漁護署人員捉走。署方18日指，已在17日拘捕大狗狗主，並錄取口供，不排除提出檢控。涉事狗隻目前正在署方轄下動物管理中心接受觀察。漁護署證實，涉事大狗早於7月10日已咬傷一隻柯基犬，其後大狗由狗主領回。對此，法律界倡加強罰則，並指香港動物保護政策落後，需要檢討。

綜合明報報導，漁護署又指出，涉事狗隻曾於今年7月10日因涉及另一宗咬傷狗隻個案而被署方扣留，其後由畜養人領回，當時漁護署已警告狗隻畜養人，必須在公共地方使用一條長度不超逾兩米的狗帶穩妥地牽引狗隻，並適當控制。漁護署表示，正調查兩宗案件，如有足夠證據，將會提出檢控。

警方確認，7月10日早上11時許接獲相關報案，一名女子報案指，於元朗形點大堂附近帶柯基犬散步時，一隻大黃狗突然衝上前，咬傷柯基犬的耳朵。警方接報到場，案件列作「狗咬」。漁護署人員亦到場，接手處理案件。

漁護署表示，十分重視今次事件，特別大型狗隻在公共地方的管控，並再次提醒所有狗隻畜養人，必須時刻適當管束其狗隻，尤其要用狗帶穩妥牽引大型狗隻，以免對其他人或動物造成滋擾或傷害。

根據「危險狗隻規例」規定，體重達20公斤或以上的大型狗隻在公眾地方，須以長度不超逾兩米的狗帶穩妥地牽引。任何人士如違反有關規定，可被判處罰款2.5萬港元(約3100美元)及監禁3個月。

而根據「狂犬病條例」，狗隻在公眾地方時或在其他地方而按常理可預料狗隻會遊蕩至公眾地方時，必須以狗帶牽引或以其他方式妥善控制。任何人士如違反上述法例，可被判處罰款1萬元。

對此，香港動物法律及保護協會創辦人兼主席、大律師麥劍祺亦稱，對比不同國家對動物的法律保障，香港相對做得較差。每當香港出現類似事故，社會便出現要求立法保護動物的聲音，但政府多年來仍未有行動。香港現有的刑罰絕對不足，寵物主人應就狗隻行為負上一定責任。

實政圓桌召集人田北辰認為，「危險狗隻規例」最高刑罰監禁三個月，阻嚇力不足，認為要研究加強罰則。