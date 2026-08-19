香港前財長梁錦松、前「跳水皇后」伏明霞 全家罕同框

香港前財政司司長梁錦松(左二)與伏明霞(中)的最新全家福，一家人罕見同框。(取材自小紅書）

AI摘要 文章摘要整理： 梁錦松為集團十周年醫療慈善晚宴帶同伏明霞及3名子女罕見亮相，前特首梁振英與林鄭月娥亦到場，家族成員與政商嘉賓同場成焦點。

香港 前財政司司長、現年74歲的梁錦松，身為新風天域集團（New Frontier Group）聯合創始人兼董事長，日前為集團舉行十周年醫療慈善晚宴，兩位前任特首梁振英和林鄭月娥 均有現身，面子十足。梁錦松帶同即將迎來48歲生日的「跳水皇后」愛妻伏明霞，以及三名子女一家五口十分貴氣，罕見同框現身。久未公開露面的伏明霞氣質依然高雅，而三名鮮有曝光的子女更是顏值極高，瞬間成為全場焦點。

綜合香港01、香港經濟日報報導，當晚的主持人Emilia在小紅書 分享晚宴盛況，從晚宴的大合照可見，伏明霞身材較以往圓潤，但精神極佳，氣質依然高雅，獲網民大讚似足前TVB花旦陳慧珊。另外，梁錦松的22歲大兒子梁皓嘉及18歲小兒子梁家瑋已經生得相當高大，身高明顯超越爸爸。不過最觸目的，必定是23歲的大女兒梁司渝，愈大愈靚，樣貌與氣質均與媽媽伏明霞不相伯仲。她剛科大畢業，現已正式接手家族的慈善基金工作。

梁司渝不但顏值超高，更是名副其實的「學霸」。她剛於香港科技大學畢業，目前已正式接手家族的慈善基金工作，完美演繹美貌與智慧並重。此外，大女兒年紀輕輕已極具財力，早於2021年剛滿18歲成年之時，便以8580萬港元(約1093美元)購入實用面積達2,072平方呎的中半山御花園高層單位，一躍成為市值近億港元的豪宅業主。

集團生意愈做愈大，晚宴的嘉賓陣容亦相當鼎盛，吸引兩位前特首親身到場支持。前特首梁振英聯同夫人唐青儀，以及前香港醫院管理局主席梁智鴻與妻子馮令儀均盛裝出席。當中最令人驚喜的，是一向較少出席公開場合的另一位前特首林鄭月娥亦有低調現身。林鄭月娥當晚一改以往的招牌造型，罕見除下眼鏡轉換新造型。她身穿簡潔俐落的白色西裝外套，配襯精緻耳環及塗上鮮艷紅唇，一身貴氣打扮令人眼前一亮，瞬間回春展現笑臉，與過往的形象大相逕庭。

2024年，內地奧運健兒代表團訪港，伏明霞一家現身支持，同場還有郭晶晶。（取材自小紅書）