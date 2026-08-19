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香港買藥投訴飆5成 斤變錢索貴160倍 跨境投訴10月一網轉辦

香港新聞組／香港19日電
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AI摘要

文章摘要整理：

香港消委會將配合大灣區投訴轉辦平台升級系統，提升跨境申訴效率；同時藥品保健投訴大增，亦揭示計價單位誤導等消費風險。

跨境消費者將實現「一鍵投訴，一網轉辦」，「廣東省促進粵港澳大灣區消費者權益保護協作規定」將於10月1日起實施，內容包括設立「粵港澳大灣區消費投訴轉辦平台」。香港消費者委員會總幹事沈朝暉17日表示，消委會正升級系統和改善協作流程，日後跨境投訴個案可在系統內檢視，提升處理效率及透明度。

綜合大公報、文匯報、明報報導，今年首7個月消委會接獲購買「藥品、藥材和保健產品」相關投訴1190宗，按年飆升約五成；有一名消費者選購中藥材計價單位「斤」變「錢」，被索價較預期高出160倍。涉事店員被判處120小時社會服務令。

此外，沈朝暉表示，目前投訴轉介機制較側重使用電郵，效率相對遜色，消委會希望系統升級後同步優化合作流程，縮短處理時間。目前消委會已與36個地區的消保組織，包括內地30個省市及澳門，建立投訴個案轉介機制。她強調，「一鍵投訴，一網轉辦」所有轉介個案均會確保個人資料私隱及個案保密，並與內地單位做好協定。

另外，消委會今年首7個月接獲「藥品、藥材和保健產品」投訴1190宗，按年升50.6%。其中，內地旅客陳先生到藥店購買中藥材黑節草，標價280港元(以下同，約36美元)，但計價單位字體極小。他詢問是否以「斤」計算，未獲正面回應，誤以為半斤約140元。藥材磨粉後，他才得知計價單位實為「錢」，被索價2萬2400元，較預期高出160倍。陳先生議價後以1萬1000元購入近半藥材，並向海關舉報。調查發現店員涉及「誤導性遺漏」，最終被裁定罪名成立，判處120小時社會服務令，並須全數賠償1萬1000元。

另一宗個案中，內地旅客陸先生到藥店購買指定品牌藥油及藥品，付款約250元，返內地後發現其中一款產品包裝及英文名稱與心儀品牌相似，但標誌由兩個「有翅膀的天使」變成「一對鳥兒」，藥油有效期亦不足半年，投訴後獲解決。

此外，今年首7個月消委會共接獲1432宗電器產品投訴，較去年同期升18.5%，主要涉及產品質素、送貨延誤、售後跟進及跨境購物等範疇。消委會可持續消費、公共事務及教育小組副主席陳建年提醒，消費者購物後應向商戶索取載有商品名稱、數量、計價單位及總金額的正式發票或收據，妥善保留作重要憑證。

精華 FAQ

  • 廣東將於10月1日實施「粵港澳大灣區消費者權益保護協作規定」，並設立消費投訴轉辦平台，讓跨境消費者可一鍵投訴、由系統轉辦處理。

  • 今年首7個月，消委會接獲藥品、藥材和保健產品投訴1190宗，按年升50.6%；個案反映藥材計價不清、產品包裝相似及資訊不足等問題。

  • 內地旅客誤以為黑節草按「斤」計價，實際卻是按「錢」計價，導致原本以為約140元的半斤價格，最後被索價2萬2400元，較預期高出160倍。

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