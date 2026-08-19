香港最新人口751.8萬 年增1.94萬人「女多男少」輕微擴大

港府統計處18日公布數據顯示，2026年年中香港人口的臨時數字為751.83萬人，同比增加1.94萬人，升幅為0.3%；圖為中環街頭。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 香港最新人口增至751.83萬，主要受人才及勞工措施帶動淨移入近4萬人，足以抵銷自然減少，女多男少及低生育率問題亦持續受關注。

香港 特區政府統計處18日發表的數字顯示，2026年年中香港人口的臨時數字為751.83萬人。與2025年年中人口749.89萬人比較，增加1.94萬人，升幅為0.3%。政府發言人表示，吸引人才措施奏效，專才移入抵銷人口自然減少。

大公報報導，2025年年中至2026年年中期間錄得3.98萬名香港居民淨移入，即移入多於移出。在同期內，人口錄得2.04萬人的自然減少，即死亡多於出生，出生人數為2.97萬人，死亡人數為5.01萬人。至於2026年年中的總人口中，常住居民占725.28萬人，而流動居民占26.55萬人。

在男女比率方面，香港女多男少的現象持續並有輕微擴大趨勢，今年年中香港男性為341.1萬人，女性達410.7萬人，即每1000名女性對應約831名男性。

另據報導，香港人口較去年中增加1.9萬人，增加原因中主要是近4萬人淨移入，其中2.3萬人持單程證由內地移入香港定居。

大公報報導，政府發言人表示，各項吸引人才和輸入勞工措施持續吸引來自世界各地專業人士移入香港，抵銷人口自然減少的影響，使2026年年中人口較2025年年中有所增加。

政府補充，「常住居民」指兩類人士：（一）在統計時點之前的六個月內，在港逗留最少三個月，又或在統計時點之後的六個月內，在港逗留最少三個月的香港永久性居民，不論在統計時點他們是否身在香港；及（二）在統計時點身在香港的香港非永久性居民。

對於不是「常住居民」的香港永久性居民，如他們在統計時點之前的六個月內，在港逗留最少一個月但少於三個月，又或在統計時點之後的六個月內，在港逗留最少一個月但少於三個月，不論在統計時點他們是否身在香港，會被界定為「流動居民」。

根據慣例，每次發表最新的人口數字為「臨時數字」。而經修訂的數字會在其後的六個月公布。換言之，昨日公布的人口數字修訂版將於2027年2月公布。

對於以上統計，創生基金創始人梁建章說：「香港是全球生育率最低的地區之一。低生育率是整個社會的結構性挑戰。」他呼籲社會必須採取積極的政策行動，包括提供更靈活的工作安排、加大育兒津貼與公共託育投資，並推進教育體制改革。

最新數據顯示，2026年年中香港人口的臨時數字為751.83萬人，較去年年中增加1.94萬人；圖為香港維多利亞港沿岸景色。（中新社）