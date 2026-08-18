香港無牽繩60公斤大狗 在元朗咬死2小狗 證據夠將檢控飼主

香港元朗發生大狗咬死小狗事件，網上流傳影片直擊一隻咖啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，小狗身上披血，最後不幸被咬死。(取材自小紅書）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 元朗一隻約60公斤無牽繩大狗接連咬死2隻小型犬。

元朗一隻約60公斤無牽繩大狗接連咬死2隻小型犬。 重點二： 涉事大狗曾植晶片領狗牌，漁護署將聯絡飼主調查。

涉事大狗曾植晶片領狗牌，漁護署將聯絡飼主調查。 重點三：當局指違反大型狗牽引規定可罰2.5萬元及囚3個月。

香港 元朗17日發生大型犬接連咬死兩隻小型犬的嚴重意外，一隻重約60公斤的大型犬先後襲擊一隻17歲貴婦犬及一隻4歲比熊犬，導致兩隻小型犬傷重不治，涉事大狗事後由漁護署人員帶走。漁護署表示，經檢驗確定大狗植有晶片並領有狗牌，將聯絡飼主進行調查，若有足夠證據將依法檢控。

明報報導，警方於17日下午3時許接獲一名男子報案，指其在元朗形點I停車場附近小路讓17歲、重約5公斤的迷你貴婦狗排泄時，突遭一隻大狗咬傷，事主自行將狗送往附近獸醫診所求診，惟最終不治。

同一小時內，警方再接獲一名女子報案，稱其4歲、重約5公斤的比熊犬「薇薇」於「元點」近棒棒糖公園玩耍時，遭大狗咬住頸部當場斃命。

網傳片段顯示，當時大狗繫有頸圈但無狗繩牽引亦未戴口罩，途人雖嘗試拉扯頸圈及淋水仍無法阻止，大狗鬆口時比熊犬已滿頸鮮血。警方接報到場後，由漁護署人員控制並帶走大狗，案件列作「狗咬」交由漁護署跟進。

報導指出，「毛守救援」負責人Kent透露，該隻大狗7月初曾於YOHO走失並由漁護署接走，飼主於4日後領回，據悉與本次涉事大狗為同一隻；Kent指出，涉事大狗有晶片，飼主可能面臨不妥善管理狗隻的刑事檢控，遇害小狗主人亦可進行民事追討。

漁護署提醒，根據《危險狗隻規例》，體重20公斤或以上的大型狗於公眾地方須以不超過2公尺的狗帶穩妥牽引，違者可被判罰款2.5萬元及監禁3個月。