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欠債、抑鬱…45歲商人企圖攬妻女燒炭 判囚64個月

香港新聞組／香港18日電
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文章重點整理：

  • 重點一：45歲男子因欠債與抑鬱，企圖帶妻女同歸於盡。
  • 重點二：他在湯麵和奶茶下藥後燒炭，臨崖勒馬未釀成命案。
  • 重點三：認罪後獲妻女原諒，法官考慮背景與阻嚇性判囚64個月。

罹患中度抑鬱及因生意失敗欠債近90萬元(約11萬美元)的45歲男子，前年6月在屯門山景邨住所，於湯麵及珍珠奶茶中加入藥物給妻子和3名女兒進食後燒炭企圖同歸於盡，最終因為不忍心，淋熄木炭後離家出走，妻女4人清醒送院。男子早前承認4項企圖謀殺罪，法官考慮他因欠債及抑鬱等問題犯案，及時臨崖勒馬後獲得妻女原諒，終判囚64個月。

大公、文匯報報導，被告黃栢廷承認於2024年6月25日在屯門山景邨景安樓某單位，企圖謀殺梁姓妻子及3名女兒。被告的精神科與心理報告顯示，他自2017年患抑鬱症，還押期間已穩定，但仍有自殘及自殺風險，要繼續接受輔導。妻女的創傷報告顯示與女兒的生活已重回正軌，妻子明白丈夫當時壓力大，並非出於惡意，願意給予機會，3名女兒亦希望父親盡早回家。

法官游德康判刑時指，被告有計畫犯案，辜負妻女信任，考慮到他受抑鬱症影響，生活充滿挫折，案發前收到追債恐嚇電話陷入困境，一念之差錯誤以為同歸於盡可令妻女避過騷擾，幸臨崖勒馬沒造成死傷，妻女身心沒有造成長遠影響，更原諒被告及支持他改過自新，報告亦顯示被告愛護家庭及妻女，是有責任心、疼愛女兒的爸爸。惟判刑須有阻嚇作用，在給予認罪扣減後，最終判監5年4個月。

報導指出，判刑後游官鼓勵被告3名女兒稱「見你哋努力咁生活，我好感動、好佩服」，又指她們年紀尚輕「前面嘅路唔易行」，而被告過去亦是好父親，不斷工作養家，勸喻她們要互相支持「唔好放棄」。游官最後向被告稱「你一生唔容易，餘下嘅路都唔會容易」，激勵被告並非獨自面對難題，身邊有不離不棄親人支持，是被告的最強後盾。

精華 FAQ

  • 案情顯示，被告因生意失敗欠債近90萬元，又長期受中度抑鬱影響，案發前更收到追債恐嚇電話，誤以為與家人同歸於盡可令妻女避開騷擾，因而犯案。

  • 他在屯門山景邨住所內，先把藥物加入湯麵及珍珠奶茶給妻子和3名女兒進食，之後再燒炭企圖自殺；但最終因不忍心淋熄木炭並離家出走，4人其後清醒送院。

  • 法官指被告有計畫犯案，嚴重辜負妻女信任，但亦考慮他受抑鬱症、債務壓力及家人原諒等因素，並認為須具阻嚇作用；在認罪扣減後，判囚5年4個月。

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