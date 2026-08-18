體育產業產值89億美元占香港GDP2.2% 帶動8.4萬人就業

AI重點 文章重點整理： 重點一： 2024年香港體育及相關活動GDP達700億元，占總GDP 2.2%，按年增長2.9%。

2024年香港體育及相關活動GDP達700億元，占總GDP 2.2%，按年增長2.9%。 重點二： 相關產業共帶動8.4萬人就業，較2021年增加1萬人，占總就業2.3%。

相關產業共帶動8.4萬人就業，較2021年增加1萬人，占總就業2.3%。 重點三：體育旅遊和啟德體育園料持續放大效益，業界促拓展跨界合作與海外市場。

香港 政府近年致力推動香港體育發展，政府統計處17日發表的「香港體育及相關活動」專題文章指出，2024年香港體育及相關活動以基本價格計算的增加價值為460億元(港幣，以下同，約58億美元)，按年升4.5%，較2021年的380億元飆升21%。若以市價計算(即包括所涉及產品稅和產品補貼)，2024年體育及相關活動的本地生產總值(GDP)為700億元(約89億美元)，占總GDP 2.2%，分別按年及較2021年上升2.9%(20億元)及12.9%(80億元)。

大公、文匯報報導，據統計處數據，體育及相關活動除了對香港經濟貢獻近年持續上升外，2024年有8.4萬人從事相關活動，較2021年增加了1萬人，同期間占香港總就業人數比例亦由2%增至2.3%。四個組成界別中，2024年「體育支援服務及其他體育活動」占比為39%，雇用2.3萬人；「體育設施及體育俱樂部的運作經營」占35%、雇用3.9萬人；體育相關用品的製造、進出口貿易、批發及零售占20%並雇用1.6萬人。隨著入境旅遊持續恢復，體育旅遊占總增加價值5%，並雇用約6,000人。

立法會議員鄭泳舜指出，2024年的數據尚未全面反映啟德體育園啟用後帶來的經濟效益，相信隨著更多國際級賽事落戶香港，未來經濟增長空間值得期待。他特別提到，「體育旅遊」涵蓋旅客在港期間參與或觀賞體育活動所帶動的零售、住宿、餐飲、運輸及個人服務等，它於2024年的經濟貢獻按年增長勁升近30%，令人鼓舞。

他表示，近月多項體壇盛事在港舉行，社會體育氛圍熾熱，加上「票尾經濟」效應逐漸顯現，期望特區政府能推動更多跨界聯乘活動，加強體育旅遊產品的推廣，又建議推出針對性措施，如吸引海內外體育龍頭企業來港、協助體育產業拓展海外及內地市場等。

報導指出，浸會大學運動及健康科學系教授劉永松認為，體育相關活動占GDP 2.2%仍有上升空間，未來需要將運動產業由體育盛事輻射延伸至發展不同消費產品，涵蓋酒店和零售餐飲等，同時將之推廣至大灣區所有城市，整合不同資源與優勢，擴大發展空間。