嶺南大學研究團隊於2026年「矽谷國際發明節」再創佳績，14個參展科研項目全數獲獎，合計共獲16個獎項，連續兩年成為香港特區獲得最多獎項及金獎的高等院校。(取材自嶺大網頁)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港代表團在矽谷國際發明節共奪44獎及最高榮譽大獎。

香港代表團在矽谷國際發明節共奪44獎及最高榮譽大獎。 重點二： 嶺大14項全數獲獎，連續兩年成為香港院校最大贏家。

嶺大14項全數獲獎，連續兩年成為香港院校最大贏家。 重點三：教大、浸大多項創新發明獲獎，涵蓋醫療、AI與無障礙應用。

香港 政府持續推動「產學研」協作，支持本地科研團隊走向國際舞台。16日結束的2026年矽谷 國際發明節上，香港代表團再獲佳績，共獲8項特別獎、22個金獎及13個銀獎，以及香港團隊Amonova Limited憑「分散式空氣製肥平台」獲全場最高榮譽大獎。

大公報報導，香港多間大學的科研團隊奪得多項重要特別獎。嶺南大學14個參展項目全數獲獎，共奪8個金獎、6個銀獎及兩項特別獎，合共16個獎項，連續兩年成為香港特區獲得最多獎項及金獎的高等院校。

創新科技及工業局表示，香港代表團的卓越表現體現了香港深厚的科研實力和政府近年大力推動「產學研」協作的成果，政府將繼續強化本地科研基建與創科生態，助力更多「香港發明」登上國際舞台。

嶺大校長秦泗釗率領團隊研發的「GaitGPT：兩步驟智能步態障礙識別系統」兼獲國際發明聯盟協會最佳發明獎及泰國國家研究委員會最佳國際發明及創新獎兩個特別獎，該系統以人工智能為核心，將用戶、醫生及多感測器數據流串聯，輸出可解釋、可信賴、有據可查的步態評估。

其他金獎項目包括「AI人臉驗證雙重把關系統」、「無電自主降溫的水凝膠智能節能玻璃窗」、「PCG.ME：因應玩家行為自動調節的AI遊戲共同創作平台」、「FlexiBot：電動車無線充電機器人」、「MedCenterDet：專為三維醫學影像設計的中心點精準定位框架」、「神筆馬良（StorySketcher）：兒童主導AI故事創作平台」及「IDEAL-Gen.AI教學設計與主動學習的人工智能平台」。

香港教育大學團隊8項參展項目共獲11項殊榮，包括5個金獎、3個銀獎及3項特別獎。其中，教大的「RoMetric：智能手功能關節活動度評估系統」榮獲世界知識產權組織發明家獎、韓國發明促進協會獎及菲律賓發明家協會獎三個特別獎，同時奪得金獎。該項目由教大數學與資訊科技學系副教授傅弘研發，運用先進電腦視覺技術提供全自動手部功能評估，以3D非觸式評估精準測量手部15個關節的活動，大幅縮短評估時間高達87%。

報導指出，香港浸會大學團隊共奪得4個金獎、3個銀獎及兩項特別獎。其中，浸大視覺藝術院副教授兼創意藝術學院助理院長（教與學）秦萊茵研發的「AuraMist—讓輪椅使用者更舒適沐浴的水霧系統」奪得金獎及中國發明協會獎，該發明是一項流動式水霧系統，專為輪椅使用者及行動不便人士設計，提供個人化沐浴體驗，令沐浴更加自主和舒適，較傳統淋浴節省逾七成用水量。「用於阿茲海默症治療的Fe65工程化外泌體─柯諾辛鹼B鼻噴劑的開發」則同時奪得銀獎及國際專業發明大獎。