來往粵澳這3個口岸 港人只需出示回鄉證「一證通關」

澳門政府宣布，明日（18日）起港珠澳大橋、橫琴口岸、青茂口岸三個正實行「合作查驗，一次放行」模式的陸路口岸自助通道，將可直接使用回鄉證完成南下入境澳門的程序。（取材自澳門政府）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 港珠澳大橋、橫琴、青茂3口岸今起實施便利通關新措施。

港珠澳大橋、橫琴、青茂3口岸今起實施便利通關新措施。 重點二： 港澳居民合作快捷通道可雙向交驗回鄉證，實現一證通關。

港澳居民合作快捷通道可雙向交驗回鄉證，實現一證通關。 重點三：新措施擴大車道通行範圍，未來有望推廣至新皇崗口岸。

港人來往粵澳再添便利。18日零時起，港珠澳大橋、橫琴、青茂三個合作查驗口岸正式實施優化「合作查驗，一次放行」查驗模式的三項便利措施。珠海邊檢總站表示，此次措施涵蓋港澳居民證件交驗方式優化、合作快捷通道及「聯合一站式」車道通行人員範圍擴大等內容，旨在進一步提升旅客通關體驗，促進粵港澳大灣區 人員便利往來。其中，上述三口岸合作快捷通道出入境雙向可交驗回鄉證。

大公、文匯報報導，根據新措施，澳門 居民及香港 永久性居民經港珠澳大橋、橫琴、青茂口岸「三道門」合作快捷通道，以及橫琴口岸車輛「聯合一站式」通道從內地往澳門方向通行時，既可繼續交驗港澳居民身份證，也可交驗港澳居民來往內地通行證(含非中國籍)，出入境雙向可交驗回鄉證，實現「一證通關」。

據澳門有關方面資料，在本次措施實施前，持港澳居民來往內地通行證(含非中國籍)的港澳居民，使用合作查驗自助通道，須按照通行方向分別交驗不同證件：由澳門前往內地方向，使用港澳居民來往內地通行證(含非中國籍)；由內地返回澳門方向，則須使用澳門居民身份證或香港永久居民身份證。

新措施推出之後，澳門居民和香港永久性居民經上述三個合作查驗口岸自助通道(含聯合一站式車道)往返澳珠、澳琴兩地時，出境、入境雙向均可使用港澳居民來往內地通行證(含非中國籍)辦理自助過關手續。

是項便利措施，不影響港澳居民經合作查驗自助通道入澳門時，繼續使用澳門居民身份證或香港永久身份證，無論選用身份證或港澳居民來往內地通行證(含非中國籍)， 澳門治安警察局仍按照現有方式，以澳門居民身份證或香港永久居民身份證資料作澳門出入境紀錄。通關人士仍須隨身攜帶出入境證件，以便在有需要時配合警員進行身份核查。

報導指出，這一調整賦予港澳居民在通關證件選擇上更大的靈活性，有效解決原來因應交驗不同證件而容易導致旅客混淆問題，進一步提升通關便利化水平。據悉，上述口岸通道之前從內地往澳門通行方向，不可以交驗回鄉證。

相關部門人士透露，港澳居民經「三道門」合作快捷通道，持回鄉證「一證通關」未來也有望推廣至新皇崗口岸，此舉將進一步便利港澳居民跨境出行。

同時，持一年多次有效中華人民共和國出入境通行證的中國公民，在辦妥內地與澳門邊檢機關快捷通關備案手續後，可經港珠澳大橋珠海公路口岸珠澳查驗大廳、橫琴口岸「三道門」合作快捷通道通行(限已備案口岸)。

澳門政府宣布，從8月18日起港珠澳大橋、橫琴口岸、青茂口岸三個正實行「合作查驗，一次放行」模式的陸路口岸自助通道，將可直接使用回鄉證完成南下入境澳門的程序。（取材自澳門政府）