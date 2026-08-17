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腳踢、掌摑虐死同學愛貓 14歲香港男學生被捕

香港新聞組／香港17日電
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一名14歲中學生10日傍晚帶一隻幼貓往長沙灣動物醫療中心求醫，獸醫經檢查後，發現貓隻口鼻有血跡，全身濕透及腹部積水，其後證實死亡。曾懷疑有人殘酷對待動物，於是報警。警方到場調查後，以涉嫌殘酷對待動物拘捕男學生。

明報報導，涉事少年當日在父親陪同下被帶返警署扣查，幼貓遺體由愛護動物協會進一步檢驗，案件由深水埗刑事調查跟進。

據報導，該貓約8個月大，屬美國短毛貓，亦稱「起司貓」，飼主為被捕少年的同學，因需離港一段時間，故將貓交由少年帶回寓所暫代照顧；初步相信少年在當日較早時段曾在家中腳踢及掌摑幼貓，但貓的死因仍待調查。

報導稱，少年當日神色慌張到診所稱貓身體不適需求醫，獸醫從外觀察，該貓當時已毫無反應，全身濕透，因情況緊急，診所即時暫停為其他動物診症，獸醫為該貓檢查，初步診斷已無生命跡象。

報導指，少年自言不是貓主，只是代同學照顧，當時少年正與貓主、即他的女同學視像通話，及後女同學家人決定不搶救，女同學爆哭，不斷追問原因。據悉，幼貓被帶到診所時除了全身濕透，口鼻亦有血跡，腹部積水。趙稱，診所其後先安排少年坐下，為他處理疑似被貓抓傷的新傷痕。該少年操普通話，混雜不流利廣東話。

報導說，少年已照顧該貓約一個月，事後曾就貓的身體狀況講出多個原因，稱牠亂衝亂撞致傷，亦稱曾將牠困在廁所再用花灑向牠射水，用掃帚趕牠入籠。

精華 FAQ

  • 一名14歲中學生傍晚帶著幼貓到長沙灣動物醫療中心求醫，獸醫發現貓隻有血跡、全身濕透及腹部積水，隨後證實死亡，懷疑遭殘酷對待後報警。

  • 幼貓約8個月大，屬美國短毛貓，飼主是被捕少年的同學。因飼主需離港一段時間，才把貓交由少年帶回寓所暫代照顧。

  • 警方到場後以涉嫌殘酷對待動物拘捕該名少年，並由其父親陪同返警署扣查。幼貓遺體交由愛護動物協會檢驗，案件由深水埗刑事調查跟進。

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