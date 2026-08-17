香港警方暑假「犁庭掃穴」 拘16青少年、最小13歲

不少青少年在暑假期間與朋輩結伴外出消遣，部分人卻因一時貪玩或受不良分子影響而誤入歧途。警方展開代號「犁庭掃穴」反罪惡行動，巡查新界南區內多個娛樂場所及青少年流連熱點，合共拘捕16人，年齡最小僅13歲，分別牽涉店鋪盜竊、刑事毀壞、普通襲擊、公眾地方行為不檢等。

大公報報導，部分被捕青少年跟近日城中熱話「葵涌廣場滋擾事件」和「荃灣『子彈仔』濕紙巾彈襲途人案」有關，所有被捕人士獲准保釋候查。

警方新界南總區在2026年上半年，合共錄得410宗涉及10至20歲青少年的刑事案件，對比2025年同期上升34%，被捕人數較去年同期大幅增加104人。

新界南總區反三合會行動組總督察黃志騰表示，為有效打擊及預防暑期青少年罪行，警方新界南總區日前聯同控煙酒辦公室展開代號「犁庭掃穴」反罪惡行動，巡查區內不同娛樂場所，以及青少年流連熱點，拘捕16人，當中11人年齡介乎13至21歲。

被捕人士之中，年紀最小是一名13歲本地男童，他涉嫌與區內6月下旬發生的店鋪盜竊案有關，初步調查顯示，該名13歲男童與另外三名14至15歲的本地男童結黨成群，偷去總值4000元（港幣，下同，約510美元）食物、餐具及玩具，四人就讀於不同學校的中一、中二及中四年級，已獲准保釋候查。

另據文匯報報導，有「猜猜我是誰」電話詐騙集團為增加警方調查難度，專門招攬東南亞裔來港充當「跑腿」協助收取受害人的騙款。警方14日以涉嫌串謀詐騙罪再拘捕3男2女（21歲至54歲），並搗破旺角區3個淪為騙款中轉站及儲存中心的找換店和虛擬貨幣兌換中心，檢獲367萬元現金。