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首7月3100萬人訪香港 「機場城市」多項目啟動

香港新聞組／香港17日電
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陳茂波認為，香港成為會議展覽之都的成功因素，包括擁有高效便捷的國際聯通優勢。中新...
陳茂波認為，香港成為會議展覽之都的成功因素，包括擁有高效便捷的國際聯通優勢。中新社資料照片

香港一直是大型展會的熱門選址，其中香港會展和亞博兩個旗艦場地，今年上半年就舉行了超過170項活動，吸引了350萬人次參與。香港財政司司長陳茂波16日發表網誌指出，高效便捷的國際聯繫與接連舉行的盛事，成功吸引更多商務及觀光旅客訪港，今年首7個月已錄得3122萬訪港旅客人次，按年上升12%。

文匯報報導，陳茂波強調，往來不斷的人流可為香港注入更大的活力、帶來更多商機，因此會不斷努力，進一步鞏固提升香港國際航空樞紐的地位，其中「機場城市」多個項目已啟動，亞博館2期預計2028年落成，亦會繼續透過多管齊下的策略，更深度發揮香港的航空樞紐優勢，並為其他相關經濟環節的聯動發展注入新活力。

繼書展及動漫展後，這個星期灣仔會展正舉行美食博覽。陳茂波表示，這個廣受歡迎的大型展覽連同其他4個同期展覽，吸引了來自全球30多個國家和地區、合共超過1800個本地及海內外參展商的支持，今年更是首次東協11個成員地區均有企業和代表參展。

「讓香港成為會議展覽之都的成功因素，香港多姿多彩的城市活力，高效便捷的國際聯通優勢更是重要的因素。」陳茂波分享指，目前約有140家航空公司提供航班往來香港與全球超過225個航點，香港國際機場今年上半年的飛機升降量超過20萬架次，按年上升4.4%，機場客運量為3280萬人次，按年增加11.7%。5月啟用的2號客運大樓（T2）預計第一年可以分流約800萬人次的旅客。

此外，機管局積極推動「智能機場」的發展，例如採用容貌識別技術的程式「登機易」提升安檢效率等。截至6月，「登機易」服務已覆蓋約8成的機場離境旅客。

陳茂波續指，「機場城市」（Skytopia）下的各項目將發展集高端商業、藝術、旅遊休閒及康養活動於一身的新亮點。當中，亞洲國際博覽館2期工程已啟動，預計於2028年落成，將有效提升會展和大型活動空間。

此外，美食博覽17日煞科，16日不少市民及旅客把握機會帶上行李箱或拖車到場掃貨。現場人頭湧湧，人龍一度排到會展中心外的行人天橋。有銷售雲南野生菌的內地參展商，估計今年銷售額較去年翻倍；有本地參展商估計今年銷售額較去年有一兩成增長。

陳茂波（左二）指出，香港今年首7個月已錄得3122萬訪港旅客人次，而往來不斷的人...
陳茂波（左二）指出，香港今年首7個月已錄得3122萬訪港旅客人次，而往來不斷的人流可為香港注入更大的活力、帶來更多商機。（取材自陳茂波網誌）

精華 FAQ

  • 根據陳茂波網誌，香港今年首7個月錄得3122萬訪港旅客人次，較去年同期上升12%，反映商務與觀光需求持續回升。

  • 香港會展和亞博兩個旗艦場地今年上半年合共舉行超過170項活動，吸引350萬人次參與，並帶動多個國家和地區的展商來港參展。

  • 「機場城市」多個項目已啟動，亞博館2期預計2028年落成；同時機管局推進智能機場，像「登機易」已覆蓋約8成離境旅客，提升通關效率。

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