赴香港升學趨低齡化 宿舍一位難求 私營公寓消防、照顧待改善
由於「高才通」等人才子女居香港滿兩年可合資格申請八大及其他專上課程資助學額，近年出現留學生低齡化現象，小學也開始湧現留學生。媒體調查發現，坊間私營學生公寓如雨後春筍，甚至向未成年小學生提供寄宿，每年宿費高達20萬港元（約逾2萬5000美元）。
文匯報報導，然而，此類公寓被指「精準地」規避相關法規要求，存在學童無成人看管及消防安全隱患。教育界及法律界對此促請港府增強法例規管，以保障學童照顧需要並保住「留學香港」金漆招牌。
有學生公寓改裝自舊賓館，以小學生為主要租客。一間位於西環的20層高公寓，每層臥室容納兩名學生，職員稱房間幾乎全部租出。不過，該處臥室長期只有學生獨處，並無房間內閉路電視或緊急求助系統。當記者查問舍監會否通宵留宿時，職員支吾以對並拒絕記者與其會面，僅強調舍監資歷深厚。
另一家擁有5棟宿舍的公寓集團職員亦透露，因應高才通政策，今年生意特別火爆，全棟80個宿位幾近租罄。該公寓每戶面積329平方呎，供4人一間房，提供「半託管」與「全託管」模式。其全託管負責人介紹，該服務包含課後學業監督，並由具教學經驗、持有急救證書的內地赴港女教師擔任宿管。
調查同時揭露公寓在監護與安全管理上的漏洞。前述西環公寓職員明言，機構「監護人」角色僅屬緊急聯絡人；而另一公寓負責人則稱，「老師」雖可代簽學校日常文件或出席家長日，但兩間機構均強調，若遇醫院手術等重大簽字仍須由親屬親自處理。
此外，西環公寓雖有夜間門禁，但若遇火警恐增加未成年學生的逃生難度；另一公寓雖有門禁，卻對外來人員進入無限制，且學生外出亦不須向老師報備，安全管理令人憂慮。
主要因高才通等人才政策帶來家庭來港升學安排，子女在港居住滿2年後可申請資助學額，令赴港升學年齡下移，小學層面也開始出現留學生。 部分公寓以小學生為主要租客，提供半託管或全託管，包含課後學業監督、宿管照料及部分代簽文件服務，部分還由具教學經驗及急救證書的人員負責。 報導指出部分宿舍疑似規避法規，存在學童獨處、缺乏房內求助系統、外來人員出入不受限，以及火警逃生與監護責任不清等問題，安全風險明顯。
精華 FAQ
主要因高才通等人才政策帶來家庭來港升學安排，子女在港居住滿2年後可申請資助學額，令赴港升學年齡下移，小學層面也開始出現留學生。
部分公寓以小學生為主要租客，提供半託管或全託管，包含課後學業監督、宿管照料及部分代簽文件服務，部分還由具教學經驗及急救證書的人員負責。
報導指出部分宿舍疑似規避法規，存在學童獨處、缺乏房內求助系統、外來人員出入不受限，以及火警逃生與監護責任不清等問題，安全風險明顯。
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