赴香港升學趨低齡化 宿舍一位難求 私營公寓消防、照顧待改善

媒體發現，西環一棟20多層樓高的單棟大廈全供來港升學中小學生入住。圖為堅尼地城西環邨，非新聞事件圖片。（中新社資料照片）

由於「高才通」等人才子女居香港 滿兩年可合資格申請八大及其他專上課程資助學額，近年出現留學生低齡化現象，小學也開始湧現留學生。媒體調查發現，坊間私營學生公寓如雨後春筍，甚至向未成年小學生提供寄宿，每年宿費高達20萬港元（約逾2萬5000美元）。

文匯報報導，然而，此類公寓被指「精準地」規避相關法規要求，存在學童無成人看管及消防安全隱患。教育界及法律界對此促請港府 增強法例規管，以保障學童照顧需要並保住「留學香港」金漆招牌。

有學生公寓改裝自舊賓館，以小學生為主要租客。一間位於西環的20層高公寓，每層臥室容納兩名學生，職員稱房間幾乎全部租出。不過，該處臥室長期只有學生獨處，並無房間內閉路電視或緊急求助系統。當記者查問舍監會否通宵留宿時，職員支吾以對並拒絕記者與其會面，僅強調舍監資歷深厚。

另一家擁有5棟宿舍的公寓集團職員亦透露，因應高才通政策，今年生意特別火爆，全棟80個宿位幾近租罄。該公寓每戶面積329平方呎，供4人一間房，提供「半託管」與「全託管」模式。其全託管負責人介紹，該服務包含課後學業監督，並由具教學經驗、持有急救證書的內地赴港女教師擔任宿管。

調查同時揭露公寓在監護與安全管理上的漏洞。前述西環公寓職員明言，機構「監護人」角色僅屬緊急聯絡人；而另一公寓負責人則稱，「老師」雖可代簽學校日常文件或出席家長日，但兩間機構均強調，若遇醫院手術等重大簽字仍須由親屬親自處理。

此外，西環公寓雖有夜間門禁，但若遇火警恐增加未成年學生的逃生難度；另一公寓雖有門禁，卻對外來人員進入無限制，且學生外出亦不須向老師報備，安全管理令人憂慮。