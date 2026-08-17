我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爆料趙建銘與許芊芊遊義10天 陳幸妤：我等了20年…我也很想去啊

台經濟成長率創39年新高 賴清德：明年普發現金1萬元

治安好、教育佳、交通便捷… 138國際運動精英落戶香港

香港新聞組／香港17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港官員透露，歐沙利文有計劃到香港居住。（新華社資料照片）
香港官員透露，歐沙利文有計劃到香港居住。（新華社資料照片）

香港入境處處長郭俊峯表示，近年每年約有12萬至13萬人才透過各項計畫赴港；2023年至今年6月底，香港亦透過「優才計畫」引入138名現役及退役運動員，包括多名國際司諾克（香港稱桌球，另翻譯撞球）名將。

港府近年推出多項人才及投資者入境計畫。入境處處長郭俊峯16日表示，目前每年約有12萬至13萬人才透過不同計畫赴港。約6萬名「高端人才通行證計畫」申請人的簽證即將到期，當中約53%已申請續期，他認為情況符合港府預期，顯示不少人才有意繼續留港發展。

香港人才服務辦公室資料顯示，2022年底至今年5月底，各項人才入境計畫共收到逾63萬份申請，超過44萬份獲批，約30萬名人才已赴港發展，其中約11.7萬人來自「高才通」。郭俊峯表示，低稅制是香港吸引人才的因素之一，但優良治安、便捷交通、高水平教育、全球美食及特區護照帶來的出行便利等綜合優勢，才是吸引國際人才長遠發展的關鍵。

2023年至今年6月底，香港透過「優才計畫」已引入138名現役及退役運動員，包括十多名司諾克好手。近日，傳奇球手「白旋風」吉米•懷特（James Warren White）透過優才計畫成為香港人，是繼羅尼•歐沙利文（Ronnie O'Sullivan）、賈德•川普（Judd Trump）及尼爾•羅伯森（Neil Robertson）後，第四位公開證實透過人才計畫落戶司諾克名將。

另有一名來自歐洲的女網球手已取得香港居民身份，可能於今年11月赴港參賽時協助推廣優才計畫。郭俊峯又透露，歐沙利文有計畫赴港居住，目前正尋找更多商業贊助以確保在港有更好發展。

香港科大土木及環境工程學系講座教授蘇慧。（中通社資料照片）
香港科大土木及環境工程學系講座教授蘇慧。（中通社資料照片）

針對坊間傳聞知名球手落戶是為「避稅」，香港入境事務處處長郭俊峯在電視節目中澄清，低稅制雖是賣點，但若純粹為避稅，選擇中東零稅率國家更佳。他強調，香港治安優良、交通便捷、擁有高水準教育與全球美食，加上特區護照出行的便利等綜合優勢，才是吸引國際人才長遠發展的關鍵。郭俊峯透露，目前每年約有12萬至13萬人才經不同計畫赴港。

孫玥（右二）2010年跟隨丈夫到香港定居。（中新社資料照片）
孫玥（右二）2010年跟隨丈夫到香港定居。（中新社資料照片）

曾帶領中國女排奪得1996年奧運會銀牌的孫玥，2010年跟隨丈夫赴港定居，近年開設「孫玥排球學院」培育青少年。國際知名內地鋼琴家郎朗是首名透過「優秀人才入境計畫」赴港的專才，2006年辦理赴港手續時表示，選擇香港是因可保留中國公民身分。

精華 FAQ

  • 港府近年推行多項人才及投資者入境計畫，包括高才通與優才計畫等。官方表示，2022年底至今年5月底共收到逾63萬份申請，超過44萬份獲批，約30萬名人才已赴港發展。

  • 2023年至今年6月底，香港已透過優才計畫引入138名現役及退役運動員，包括多名司諾克名將。入境處認為，香港不只低稅，還有治安、交通、教育和護照便利等綜合優勢。

  • 郭俊峯指出，低稅制只是香港賣點之一，但若純粹為避稅，選擇中東零稅率地區可能更直接。他強調，國際人才選擇香港，主要看重長遠發展環境與整體生活條件。

香港 簽證 港府

上一則

香港警方暑假「犁庭掃穴」 拘16青少年、最小13歲

下一則

中國幼教師需求減 院校加快轉型 攻無人機、機器人

延伸閱讀

香港再引撞球名將落戶 「白旋風」曾與周星馳在電影對決

香港再引撞球名將落戶 「白旋風」曾與周星馳在電影對決
港財長陳茂波：香港上半年經濟增長5.1% 將上調全年預測

港財長陳茂波：香港上半年經濟增長5.1% 將上調全年預測
朱鎔基4訪香江 曾高呼 「不相信香港搞不好」

朱鎔基4訪香江 曾高呼 「不相信香港搞不好」
港產大熊貓「加加」「得得」2歲生日 遊客湧海園爭看大排長龍

港產大熊貓「加加」「得得」2歲生日 遊客湧海園爭看大排長龍

熱門新聞

視頻中，大爺向同村村民抱怨升學宴冷清，沒收到預期300人的份子錢。（視頻截圖）

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

2026-08-13 06:30
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
寧博宇透露，打算先回老家休息一陣子，幫忙賣玉米。(網頁截圖)

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

2026-08-14 21:33
長征七號改運載火箭上月發射升空的檔案照。 （中新社）

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

2026-08-10 14:27
DeepSeek創辦人梁文鋒。(微博)

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

2026-08-11 20:57
相聲演員郭德綱（右）2024年和于謙在英國倫敦演出。（新華社）

改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消

2026-08-15 10:41

超人氣

更多 >
行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟
5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝

5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝
台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕

台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕
似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」

似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」
不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤