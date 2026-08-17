治安好、教育佳、交通便捷… 138國際運動精英落戶香港

香港官員透露，歐沙利文有計劃到香港居住。（新華社資料照片）

香港 入境處處長郭俊峯表示，近年每年約有12萬至13萬人才透過各項計畫赴港；2023年至今年6月底，香港亦透過「優才計畫」引入138名現役及退役運動員，包括多名國際司諾克（香港稱桌球，另翻譯撞球）名將。

港府 近年推出多項人才及投資者入境計畫。入境處處長郭俊峯16日表示，目前每年約有12萬至13萬人才透過不同計畫赴港。約6萬名「高端人才通行證計畫」申請人的簽證 即將到期，當中約53%已申請續期，他認為情況符合港府預期，顯示不少人才有意繼續留港發展。

香港人才服務辦公室資料顯示，2022年底至今年5月底，各項人才入境計畫共收到逾63萬份申請，超過44萬份獲批，約30萬名人才已赴港發展，其中約11.7萬人來自「高才通」。郭俊峯表示，低稅制是香港吸引人才的因素之一，但優良治安、便捷交通、高水平教育、全球美食及特區護照帶來的出行便利等綜合優勢，才是吸引國際人才長遠發展的關鍵。

2023年至今年6月底，香港透過「優才計畫」已引入138名現役及退役運動員，包括十多名司諾克好手。近日，傳奇球手「白旋風」吉米•懷特（James Warren White）透過優才計畫成為香港人，是繼羅尼•歐沙利文（Ronnie O'Sullivan）、賈德•川普（Judd Trump）及尼爾•羅伯森（Neil Robertson）後，第四位公開證實透過人才計畫落戶司諾克名將。

另有一名來自歐洲的女網球手已取得香港居民身份，可能於今年11月赴港參賽時協助推廣優才計畫。郭俊峯又透露，歐沙利文有計畫赴港居住，目前正尋找更多商業贊助以確保在港有更好發展。

香港科大土木及環境工程學系講座教授蘇慧。（中通社資料照片）

針對坊間傳聞知名球手落戶是為「避稅」，香港入境事務處處長郭俊峯在電視節目中澄清，低稅制雖是賣點，但若純粹為避稅，選擇中東零稅率國家更佳。他強調，香港治安優良、交通便捷、擁有高水準教育與全球美食，加上特區護照出行的便利等綜合優勢，才是吸引國際人才長遠發展的關鍵。郭俊峯透露，目前每年約有12萬至13萬人才經不同計畫赴港。

孫玥（右二）2010年跟隨丈夫到香港定居。（中新社資料照片）

曾帶領中國女排奪得1996年奧運會銀牌的孫玥，2010年跟隨丈夫赴港定居，近年開設「孫玥排球學院」培育青少年。國際知名內地鋼琴家郎朗是首名透過「優秀人才入境計畫」赴港的專才，2006年辦理赴港手續時表示，選擇香港是因可保留中國公民身分。