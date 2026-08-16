港產大熊貓「加加」「得得」2歲生日 遊客湧海園爭看大排長龍
AI重點
文章重點整理：
首對港產大熊貓龍鳳胎「加加」及「得得」昨日迎來兩歲生日，海洋公園舉行慶祝活動，吸引大批市民、熊貓迷及海外旅客入園，熊貓館外一度大排長龍。大熊貓熱潮除帶旺海洋公園人流，亦刺激主題餐飲及精品消費，進一步凸顯大熊貓作為香港旅遊「大使」的吸引力。
綜合大公、文匯報報導，海洋公園園內設置多個熊貓主題打卡裝置，不少熊貓迷一早到場，部分人輪候近一小時觀看「加加」及「得得」。有市民購買熊貓玩偶、服飾及精品，亦有人品嘗熊貓主題咖啡及食品。部分旅客更將觀看大熊貓列為赴港必遊項目，來自波蘭及菲律賓的旅客均表示，今次訪港特意探望大熊貓及其他動物。
香港文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，「加加」及「得得」現時體重接近60公斤，已逐漸長大。由於大熊貓屬獨居動物，兩姊弟日後將與媽媽「盈盈」分開生活，今年可能是三母子最後一次一同慶祝生日，呼籲市民及旅客把握機會探望牠們。
羅淑佩指出，香港目前共有六隻大熊貓，均擔當重要的「旅遊大使」角色。為延續大熊貓熱潮，旅遊事務署聯同海洋公園及香港旅遊發展局推出熊貓主題巴士、電車及展覽，進一步將熊貓元素融入香港旅遊推廣。
海洋公園行政總裁黃嗣輝表示，園方正興建新的大熊貓展館，預計最快於2027年內完工，為六隻大熊貓提供更充裕及獨立的生活空間。
此外，海洋公園與香港童軍總會合作推出以「加加」及「得得」為主題的生態保育活動，將大熊貓熱潮與青年教育結合，推廣生物多樣性及保育理念。
市民周女士趁假期帶母親入園，她說自己與「加加」、「得得」同一天生日，感到格外高興。她表示，為母親選購了一隻售價約200港元（約25.48美元）的大熊貓玩偶，自己亦換上在園內購買的大熊貓元素服飾。她在園內品嘗了蛋糕等熊貓主題食品，花費約200港元，形容現場氣氛良好。
今次生日活動帶旺海洋公園人流及消費，亦進一步發揮大熊貓在香港旅遊、保育及城市品牌推廣方面的作用。
因為海洋公園舉辦慶祝活動，並設置多個熊貓主題打卡裝置，吸引市民、熊貓迷及海外旅客前來觀看，熊貓館外一度大排長龍，現場氣氛十分熱鬧。 活動不但帶旺園內人流，亦刺激熊貓玩偶、服飾、精品及主題餐飲消費，讓海洋公園在假期期間同時提升客流、零售收入與話題熱度。 旅遊事務署聯同海洋公園及旅發局推出熊貓主題巴士、電車及展覽；園方也正興建新展館，並與童軍總會合作推動保育教育。
精華 FAQ
因為海洋公園舉辦慶祝活動，並設置多個熊貓主題打卡裝置，吸引市民、熊貓迷及海外旅客前來觀看，熊貓館外一度大排長龍，現場氣氛十分熱鬧。
活動不但帶旺園內人流，亦刺激熊貓玩偶、服飾、精品及主題餐飲消費，讓海洋公園在假期期間同時提升客流、零售收入與話題熱度。
旅遊事務署聯同海洋公園及旅發局推出熊貓主題巴士、電車及展覽；園方也正興建新展館，並與童軍總會合作推動保育教育。
上一則
中共領導人暑休結束迎外賓 厄瓜多總統首訪華
下一則