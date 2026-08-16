遮住肩膀編號…香港女警穿制服拍抖音 被令下架

香港女警穿制服在鏡頭前自拍跳舞，並上傳至社交媒體。警方表示已責成該人員將影片下架，並展開內部調查。（影片截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港社交平台流傳現役女警穿制服拍抖音跳舞。

香港社交平台流傳現役女警穿制服拍抖音跳舞。 重點二： 片中遮蓋肩章編號並加狗狗濾鏡，引發操守爭議。

片中遮蓋肩章編號並加狗狗濾鏡，引發操守爭議。 重點三：警方證實涉事者為現役警員，已展開內部調查。

社交平台近日流傳一段疑為香港 現役女警身穿警員制服拍攝的片段。該「女警」套用「狗狗濾鏡」配合背景音樂跳舞，並做出多個可愛動作，其制服上的警員編號則被遮蓋。片段引來大批網民質疑其個人操守及有損公職人員形象，警方回覆查詢時證實該「女警」為現役警員，正展開內部調查，並責成該人員將影片下架。警方回覆並未提及涉事女警是否已被停職。

有線新聞報導，該段片長13秒的片段源自內地平台抖音 。片中一名短髮女子身穿香港警員制服，但制服兩邊肩膀的警員編號均被遮蓋。她又加上特效濾鏡，頭上加上狗狗耳朵及鼻子效果，隨著背景音樂擺動跳舞，期間更做出多個不同動作，例如扮吃東西的俏皮表情。帖文以簡體字寫上「太熱了 給你扇扇風」，並加上「#wlw」（疑為女同性戀Women-Loving-Women縮寫）、「#社會情歌」、「#cos」及「#制服穿搭」等多個標籤。

據報導，有網民將片段轉載至社交平台Threads，質疑涉事人員的專業操守。帖文迅速引發廣泛討論，有網民估計是內地人扮演；但另有網民分析片段背景，指牆上海報與檔案櫃款式均極為標準，懷疑現場為警署；亦有網民稱片中女子故意遮蓋編號，多數屬真警員。

報導稱，亦有網民提出，醫護人員若穿著制服拍片發帖可能會面臨被解雇的處分，認為大眾對警察的操守與期望更高，警隊應當採取相同標準，不應身穿制服拍此類影片。不過，也有網民認為片中人可能只是Cosplay角色扮演。

明報報導，其後有截圖顯示，該警員曾回覆網民稱「其實我是怕被罰所以#cos」，另有網民翻查該警員其他帖文，指她曾參加香港警察田徑錦標賽，並奪得女子跳高組冠軍。

香港女警穿制服在鏡頭前自拍跳舞，並上傳至社交媒體。警方表示已責成該人員將影片下架，並展開內部調查。（影片截圖）