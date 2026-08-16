平民飯堂淪露宿者天堂 葵涌熟食市場出租率僅50%將關閉
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有42年歷史的葵涌和宜合道熟食市場擬於2027年首季關閉。食物環境衛生署向葵青區議會提交文件指，市場截至今年4月底出租率僅50%，18個攤檔只有9個出租。考慮到附近已有多間食肆及蔬果店，市場使用率持續偏低，署方計畫關閉市場，以釋出土地作其他合適發展用途。
翻查資料，由於和宜合道一帶早年工廠林立，附近建有葵涌徙置區（葵涌邨前身），該熟食市場曾深受工人及基層居民歡迎，被喻為平民飯堂，隨著時代變遷，逐漸被人遺忘，近年更成為露宿者天堂。
香港01報導，和宜合道熟食市場1984年啟用，占地約589平方米，設14個熟食攤檔及4個水果攤檔。昔日葵涌工業蓬勃，附近工廠林立，加上有葵涌徙置區（葵涌邨前身），深受工人及基層居民歡迎，提供價格相宜的港式及亞洲菜式，曾被稱為「平民飯堂」。
市場建築亦別具特色，採圓桶形設計，攤檔圍繞中央圓形用餐空間，並設天井通風；天台則有公園、涼亭及乒乓球桌，以旋轉樓梯連接地面，曾是居民休憩聚集的地方。
不過，隨著社區發展及消費模式轉變，附近食肆選擇增加，市場逐漸失去吸引力。有攤檔經營者近年反映生意困難；市場公共空間亦曾出現衛生及治安問題。有區議員2022年稱發現樓梯上擺滿雜物，並引述街坊稱有人將雜物從高處擲下，擔心社區治安惡化。
據報導，食環署表示，部分公眾街市及熟食市場因人口變化、消費模式轉變及周邊競爭而人流減少、空置率上升。關閉使用率偏低的市場，有助釋放珍貴土地資源，作更有效運用。食環署指出，和宜合道熟食市場鄰近一帶開有多所不同類型的食肆及蔬果店，為市民提供多元化的選擇，初步計畫在2027年首季關閉該熟食市場，以騰出用地作其他合適的發展用途。
隨著市場即將結束營業，這座曾服務一代葵涌工人及基層居民的「平民飯堂」，亦將成為社區工業年代的重要集體記憶。
食環署指市場截至今年4月底出租率只有50%，18個攤檔僅9個出租，加上附近已有多間食肆及蔬果店，使用率持續偏低，因此計畫關閉以釋出土地作更有效運用。 市場於1984年啟用，昔日因鄰近工廠和葵涌徙置區而深受工人及基層居民歡迎，被稱為「平民飯堂」。建築採圓桶形設計，設有天井、天台公園及乒乓球桌。 隨著社區發展和消費模式改變，市場逐漸失去吸引力，攤檔經營者反映生意困難，公共空間亦曾出現衛生及治安問題，甚至有樓梯堆滿雜物、被指存在安全隱患。
精華 FAQ
食環署指市場截至今年4月底出租率只有50%，18個攤檔僅9個出租，加上附近已有多間食肆及蔬果店，使用率持續偏低，因此計畫關閉以釋出土地作更有效運用。
市場於1984年啟用，昔日因鄰近工廠和葵涌徙置區而深受工人及基層居民歡迎，被稱為「平民飯堂」。建築採圓桶形設計，設有天井、天台公園及乒乓球桌。
隨著社區發展和消費模式改變，市場逐漸失去吸引力，攤檔經營者反映生意困難，公共空間亦曾出現衛生及治安問題，甚至有樓梯堆滿雜物、被指存在安全隱患。
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