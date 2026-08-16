香港漁護署智能集裝箱養魚 每畝年產量增3倍

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 漁農自然護理署積極推動養漁業向智慧化及可持續方向發展，去年12月於元朗設立集裝箱生態養殖示範場，以3個標準20英尺集裝箱作為養殖單元，配合生態淨化塘及智慧水產養殖平台，探索高密度養魚模式。漁護署預計，在相同土地面積下，每畝年產魚量可達約7公噸，較傳統魚塘高約三倍。

大公報報導，示範場目前主要測試養殖羅非魚及寶石魚。漁護署表示，魚隻生長速度與傳統土塘基本相若，但集裝箱養殖能有效提高土地使用效率。若投放較大型魚苗，一年更可進行兩造養殖，增加整體產量。

集裝箱養殖系統採用循環水設計，養殖水經多重淨化池過濾，並以臭氧處理有害微生物，減低野生魚類、寄生蟲及病菌入侵風險。同時，智慧水產養殖平台可實時監測水質，並調整溶氧量、酸鹼值及氨氮含量，協助養殖戶提升管理效率。

漁護署表示，現時三個集裝箱示範場總投入約140萬港元（約17.84萬美元），計畫於今年第四季開設技術培訓課程，讓有意轉型的養魚戶了解系統運作及養殖技術，並提供免費技術支援。養殖戶亦可按魚塘面積彈性調整養殖規模，並申請漁業貸款及相關專項基金。

漁農界立法會議員陳博智表示，業界對集裝箱養殖系統有一定興趣，但前期投資成本較高，中小型養殖戶未必能負擔。他建議港府透過貸款及基金加強支援，並盡快公布示範場的實際成效數據，協助業界評估投資回報。

漁護署表示，示範場首批收成將納入「優先港品」水產品牌，未來亦會測試提高單箱養殖密度及養殖鯇魚等品種，推動香港水產養殖業向高效及智能化發展。