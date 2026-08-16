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香港美食博覽 東盟11國首全員組團 拓展客源效果超預期

香港新聞組／香港16日電
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香港美食博覽2026在香港會議展覽中心舉行，吸引大批市民及旅客入場。不少參展商推...
香港美食博覽2026在香港會議展覽中心舉行，吸引大批市民及旅客入場。不少參展商推出試食及限時優惠，場內人流暢旺，掀起盛夏美食消費熱潮。（中通社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：東盟11國首次全員組團參加香港美食商貿博覽，反應超出預期。
  • 重點二：海外展商除接觸香港買家，亦拓展歐美及亞洲市場客源。
  • 重點三：展會帶動本地消費，月餅及特色食品成為市民入場熱買。

香港美食商貿博覽昨日圓滿結束，東盟11個成員國首次全員組團參展，多家海外展商表示參展效果超出預期，除接觸香港買家，更拓展歐美及亞洲客源，並看好香港連接內地市場的優勢，進一步凸顯香港作為國際商貿平台及「超級聯繫人」的角色。

文匯報報導，今屆博覽於本月13日至15日在香港會議展覽中心舉行，首兩日以業內買家為主，最後一日向貿易買家及公眾開放。泰國食品品牌「Fruit Series」負責人Ploypairin Chaimano表示，過往參加東南亞食品展，客戶主要來自當地市場，今次在香港除接觸香港採購商，亦遇到南韓及歐美買家，市場覆蓋更廣，未來會考慮再次參展。

馬來西亞堅果醬品牌「GG's Nut Butter」負責人Christabelle表示，參展效果「完全超出預期」，現場接觸到香港、印尼及新加坡等地採購商。她認為香港市場具潛力，加上毗鄰內地，是品牌未來拓展的重要市場。

香港美食博覽2026在香港會議展覽中心舉行，吸引大批市民及旅客入場。圖為市民在購...
香港美食博覽2026在香港會議展覽中心舉行，吸引大批市民及旅客入場。圖為市民在購買日清食品。（中通社）

今屆展會亦匯聚多款清真食品。由英國移居香港的穆斯林市民Sarah表示，香港清真食品選擇相對有限，部分產品亦缺乏清晰認證標示，今次展覽讓她可一次過接觸不同清真品牌，方便了解及選購。

據報導，立法會議員林偉全認為，香港除要發揮「超級聯繫人」作用，亦應進一步成為「超級增值人」，利用國際品牌包裝、品質檢測及認證等優勢，在展會增設高品質創新展區、專業論壇及商務配對，把展會人流轉化為商業成果。

此外，展會亦帶動香港本地消費。首次參展的「聖安娜餅屋」展位負責人蔡如凡表示，整體銷售情況理想。不少消費者被美食博覽的物美價廉吸引，臨近中秋，不少市民入場選購月餅及特色食品，市民林先生與太太合共花518元（港元，下同，約66美元）購買月餅，他說，美食博覽價錢較外面便宜約一成，因此每年都會到場入貨。市民何女士首次參與美食博覽，就是為買月餅而入場，花300多元選購。

香港美食博覽2026在香港會議展覽中心舉行，吸引大批市民及旅客入場。不少參展商推...
香港美食博覽2026在香港會議展覽中心舉行，吸引大批市民及旅客入場。不少參展商推出試食及限時優惠，場內人流暢旺，掀起盛夏美食消費熱潮。圖為市民在購買月餅。（中通社）

精華 FAQ

  • 多家海外展商表示效果超出預期，不但接觸到香港採購商，還遇上南韓、歐美及亞洲買家，令客源覆蓋較以往更廣，對後續再參展抱持積極態度。

  • 展商認為香港不但有成熟的採購網絡，亦可借助毗鄰內地的優勢進一步打入更大市場，加上香港具國際商貿平台定位，能提升品牌曝光與商業機會。

  • 展會吸引不少市民趁中秋前入場買月餅和特色食品，部分受訪者認為價格較外面便宜約1成，顯示博覽除促進外貿，也有效刺激本地零售銷情。

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