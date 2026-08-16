香港美食博覽 東盟11國首全員組團 拓展客源效果超預期

香港美食博覽2026在香港會議展覽中心舉行，吸引大批市民及旅客入場。不少參展商推出試食及限時優惠，場內人流暢旺，掀起盛夏美食消費熱潮。（中通社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 東盟11國首次全員組團參加香港美食商貿博覽，反應超出預期。

東盟11國首次全員組團參加香港美食商貿博覽，反應超出預期。 重點二： 海外展商除接觸香港買家，亦拓展歐美及亞洲市場客源。

海外展商除接觸香港買家，亦拓展歐美及亞洲市場客源。 重點三：展會帶動本地消費，月餅及特色食品成為市民入場熱買。

香港 美食商貿博覽昨日圓滿結束，東盟11個成員國首次全員組團參展，多家海外展商表示參展效果超出預期，除接觸香港買家，更拓展歐美及亞洲客源，並看好香港連接內地市場的優勢，進一步凸顯香港作為國際商貿平台及「超級聯繫人」的角色。

文匯報報導，今屆博覽於本月13日至15日在香港會議展覽中心舉行，首兩日以業內買家為主，最後一日向貿易買家及公眾開放。泰國 食品品牌「Fruit Series」負責人Ploypairin Chaimano表示，過往參加東南亞 食品展，客戶主要來自當地市場，今次在香港除接觸香港採購商，亦遇到南韓及歐美買家，市場覆蓋更廣，未來會考慮再次參展。

馬來西亞堅果醬品牌「GG's Nut Butter」負責人Christabelle表示，參展效果「完全超出預期」，現場接觸到香港、印尼及新加坡等地採購商。她認為香港市場具潛力，加上毗鄰內地，是品牌未來拓展的重要市場。

香港美食博覽2026在香港會議展覽中心舉行，吸引大批市民及旅客入場。圖為市民在購買日清食品。（中通社）

今屆展會亦匯聚多款清真食品。由英國移居香港的穆斯林市民Sarah表示，香港清真食品選擇相對有限，部分產品亦缺乏清晰認證標示，今次展覽讓她可一次過接觸不同清真品牌，方便了解及選購。

據報導，立法會議員林偉全認為，香港除要發揮「超級聯繫人」作用，亦應進一步成為「超級增值人」，利用國際品牌包裝、品質檢測及認證等優勢，在展會增設高品質創新展區、專業論壇及商務配對，把展會人流轉化為商業成果。

此外，展會亦帶動香港本地消費。首次參展的「聖安娜餅屋」展位負責人蔡如凡表示，整體銷售情況理想。不少消費者被美食博覽的物美價廉吸引，臨近中秋，不少市民入場選購月餅及特色食品，市民林先生與太太合共花518元（港元，下同，約66美元）購買月餅，他說，美食博覽價錢較外面便宜約一成，因此每年都會到場入貨。市民何女士首次參與美食博覽，就是為買月餅而入場，花300多元選購。

香港美食博覽2026在香港會議展覽中心舉行，吸引大批市民及旅客入場。不少參展商推出試食及限時優惠，場內人流暢旺，掀起盛夏美食消費熱潮。圖為市民在購買月餅。（中通社）