36港生膺英國高考狀元 2度跳級16歲「超狀」錄取牛津

英國高考 GCE A-Level/IAL近日放榜，香港 學生整體表現亮眼，據多所學校公布資料，至少有36名學生考獲4個A*或以上的狀元級成績，其中多人更成為5個A*的超級狀元。

文匯報報導，其中來自香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的羅啟嘉，更曾兩度跳級以16歲之齡成為今年5A*「超狀」之一，他心儀科研探索，已獲英國牛津大學物理系錄取，計畫鑽研最尖端前沿的量子物理，成為新世代的量子新力量。

香港各學校陸續公布考生的GCE A-Level/IAL成績，其中聖保羅書院今年共10人考獲4A*，更有6人成為5A*的超級狀元；哈羅香港國際學校則誕生10名4A*狀元；而港大同學會書院首屆A-Level課程亦出產6名狀元；拔萃女書院亦有學生獲得4A*或以上；王錦輝中小學繼今年DSE誕生首位狀元後，今屆GCE A-Level也誕生一名5A*超級狀元及3名4A*狀元。

量子科技被視為可望改變人類的未來產業，在「狀元紛紛讀醫」成為社會熱話的香港，羅啟嘉對量子物理的偏愛，在旁人眼中可能成為較「另類」的選擇。於今屆GCE A-Level的物理、生物、化學、數學及進階數學5科取得A*佳績的他，年幼時獲評智商超過130，在數理方面資優，他坦言就讀7及8年級期間已開始自修，對平日上課內容「感到無聊」，於是兩度跳級提早在16歲敲開大學之門。

羅啟嘉對物理的興趣源於小學時期。當時，他透過父親認識了一位退休物理博士，對方用家電零件教他動手做實驗，並解釋背後原理，令他感到物理與生活息息相關。他尤其鍾情於量子物理，認為這門學科較新、對未來有深遠影響，相信能改變世界，期望入讀牛津後可認識不同國家的同學，更希望重遇國際物理奧林匹克賽事的隊友，交流物理觀點，同時亦計畫探索其他範疇，發掘更多不同的興趣和機會。