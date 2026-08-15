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母子4人皆校友 昔日香港玉女歌手 70歲陳美齡帶孫逛史丹福

香港新聞組／香港15日電
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陳美齡分享日常生活，透露帶孫女回母校的書店選繪本。（取材自小紅書）
陳美齡分享日常生活，透露帶孫女回母校的書店選繪本。（取材自小紅書）

昔走紅於日本，擅長世界各國民謠，還跨足歌、視三棲的「玉女歌手」陳美齡，如今已70歲。她自淡出螢光幕後，便把全數心思投注於家庭教育。

噓！星聞報導，日籍老公金子力結婚多年的她，不僅自身擁有美國名校史丹福大學教育學博士學位，3個兒子也在她悉心教養下，陸續考進同所頂尖學府並順利拿到學位，一家都是學霸，而她近日在社群分享生活日常，透露重返母校史丹福大學，保養得宜的凍齡模樣與幸福近況，再度引人關注。

已升格做祖母的陳美齡，經常在個人社群平台記錄溫馨日常。她去年歷經喪母打擊，好在兒媳與孫輩的貼心陪伴，漸漸走出沉痛心境。

近日她透露小孫女來家裡玩，祖孫倆先是一起下水游泳消暑，隨後她又親手準備美味午餐，字裡行間透出滿滿的家庭幸福感。原本吃飽飯後應是幼童的午睡時刻，但小孫女因為捨不得與奶奶分開，陳美齡便順應孩子的依戀，乾脆帶她造訪史丹福大學校園內的書店漫步，還挑選了兩本精美的兒童繪本，將閱讀氣氛巧妙融入日常互動中，場面相當溫暖。

陳美齡不僅自身畢業於史丹福，3個兒子也全都進入史丹福大學就讀且順利畢業，全家一門多傑的優秀背景，始終是外界熱議的育兒典範。

過去她曾出書分享獨門的教育心法，提倡將學習自然植入生活經驗中。如今帶著第三代再度踏進熟悉的母校校區，大批網友直呼，這種充滿陪伴與啟發的教養方式，是為培育下個世代的學霸提早扎根。

陳美齡看不出來已70歲。（取材自臉書）
陳美齡看不出來已70歲。（取材自臉書）

精華 FAQ

  • 她淡出演藝圈後，幾乎把全部心思投入家庭教育與陪伴家人，並透過社群記錄日常，分享與子女、孫輩相處的溫暖片段，展現重視生活教育的態度。

  • 因為她本人擁有史丹福大學教育學博士學位，3個兒子也都進入同一所大學就讀並順利畢業，形成母子4人皆是校友的亮眼紀錄，十分受關注。

  • 她先陪孫女游泳、準備午餐，之後又帶她到校園書店挑選繪本，把閱讀與陪伴自然融入生活，反映她強調在日常中啟發學習的教育方式。

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