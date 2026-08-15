7月失聯遭北約戰機攔截 香港國泰航班1主因誤事 調查出爐

今年7月4日，國泰航空一班由香港前往倫敦希斯洛機場的航班，在飛到羅馬尼亞上空時，航機曾與當地航空交通管制單位出現通訊中斷事件。(取材自國泰航空)

國泰航空一架由香港 前往英國倫敦希斯洛機場的航班，7月4日在羅馬尼亞領空突然短暫通訊中斷，觸發北約 「快速反應警報」機制。民航處上月要求國泰航空提交調查報告。對於通訊中斷原因，處方透露事件涉及航班機組人員錯誤回應空管人員對另一航班的指示，繼而將無線電調校至不正確頻率，未有察覺通訊中斷，當時航機通訊設備運作正常。

明報報導，早前航班CX257由香港飛往倫敦時，在起飛後第11個小時飛越羅馬尼亞領空，而匈牙利戰機編隊在當地下午1時42分（香港晚上7時42分）接到攔截命令，於匈牙利邊境對涉事失聯客機「目視警告」。國泰確認該航班與途經的航空交通管制部門經歷「短暫通訊中斷」。

據報導，本身是機師的香港專業飛行員協會主席張敬龍表示，客機有多個後備無線電通訊系統，包括用於各航空管制人員（ATC）聯絡的主頻道、國際緊急頻道等；當主頻與緊急頻道失效，ATC會請求同一航空公司的其他航班轉達信息，或請求附近空域的其他航班與空管協助，嘗試從不同方向及頻道恢復通訊。

報導引述張敬龍解釋，今次事件屬機組人員嘗試聯絡ATC時轉錯頻道，通常會切回上一個頻道，但若飛機已飛離，可能超出信號覆蓋範圍，類似收聽廣播時離開覆蓋區，導致與空管人員失聯。至於緊急頻道，他稱現時飛往歐盟的航班飛過歐洲某些空域時會受干擾，尤其受烏克蘭戰事影響地區，緊急頻道會有持續警報和噪音，導致無法透過此渠道被呼叫；但飛機又無法避開這些空域，因俄羅斯禁止飛往歐盟的航班進其領空，部分航班別無選擇，唯有從狹窄繁忙的歐盟空域經過。

報導指出，張說，在所有通訊手段失效後會派遣軍機目視接觸及聯絡，符合國際民航組織指引，戰機任務是與失聯飛機建立通訊、確認狀況正常，隨即撤離，屬慣常操作，且有關情況時常發生，並非香港航空公司孤例，呼籲公眾理性看待，毋須為此質疑本地機師專業水平。

報導稱，民航處稱高度關注是次事件，已要求國泰跟進改善，包括相關機組人員額外訓練和考核，以及國泰加強航空安全事件通報機制，而國泰7月中已落實相關改善措施。