香港5年規畫公眾諮詢 收1.6萬份建議 8成來自市民

香港政制及內地事務局局長謝小華14日在港府總部會見傳媒，總結香港首個五年規劃的公眾諮詢。（中通社）

為期兩個月的香港 首分5年規畫公眾諮詢14日正式結束。社會各界反應非常熱烈，政制及內地事務局局長謝小華14日會見傳媒時表示，截至14日港府 已收到超過1萬6000分來自不同界別、不同背景市民和持分者的意見或建議，8成來自市民。

大公報報導，謝小華指出，公眾諮詢期間舉辦過百場諮詢會，約30場由特首親自主持，各方普遍支持香港首次編制5年規畫，認同此舉有助香港更好把握形勢和機遇，抓緊內地機遇與國際機遇疊加帶來的契機。港府團隊會馬不停蹄整理分析意見，目標是在今年9月發表。

香港首分5年規畫公眾諮詢由6月15日開始，謝小華表示，其間港府舉行了超過100場諮詢會，其中約30場由特首李家超親自主持。與會者涵蓋港區全國人大代表、全國政協委員、立法會議員、商界、專業界別、教育界、創科界、同鄉組織及青年代表等。港府亦走訪粵港澳大灣區 其他城市，聽取各地就進一步對接和合作發展的意見。

謝小華指出，收到的意見中8成以上來自個別市民，餘下約2成來自政黨、商會、專業團體等不同組織。個別市民意見往往較聚焦單一民生議題，反映市民對切身問題的關注。

她表示，港府一直利用人工智能整合和分析收集得來的意見。社會普遍支持香港聚焦對接國家層面的戰略發展，包括推進「4中心、1高地」的建設。其中，不少意見認為香港應重點培育具策略價值的新興產業，助力建設國際創科中心，鞏固提升國際金融中心地位。有意見亦明確支持香港構建大宗商品交易生態圈，開拓更多人民幣產品，強化全球離岸人民幣業務樞紐地位。

在區域發展方面，大量意見支持加快北部都會區建設，強化「產、學、研」一體發展。具體建議包括集中力量推進3個大學城區建設，以及集中建設河套深港科技創新合作區，打造創科合作樞紐。同時，有意見認為應深化粵港澳大灣區合作，加強人才、教育、物流等各方面的協同。此外，市民對房屋、醫療、教育、福利等民生範疇亦提出許多建議。

對於特首日前提到5年規畫將制定「約束性指標」和引導市場方向的「預期性指標」，指標屬性與國家「十五五」規畫的設計方法一致。需要通過港府公共資源配置和政策支持、希望必須達到的屬於「約束性」指標，例如環境保護和保障糧食安全等指標。