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「功夫女足」返港上映 趕不及做粵語版 但有獨有彩蛋

香港新聞組／香港14日電
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「功夫女足」8月13日在香港及澳門上映。(取材自微博)
「功夫女足」8月13日在香港及澳門上映。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：周星馳《功夫女足》在香港上映，內地票房已逾22億元人民幣。
  • 重點二：電影臨時調整上映，趕不及做完整粵語版，但保留部分粵語台詞。
  • 重點三：香港觀眾反應兩極，既有人捧場致敬經典，也有人嫌劇本與特效欠新意。

時隔25年，周星馳（Stephen Chow）再次踏上「綠茵場」。由他自編自導的「功夫女足」13日在香港上映。這部被視為「少林足球」精神續作的功夫喜劇，在內地上映一個月已斬獲逾22億元人民幣(約25.6億港幣)票房，如今回到「主場」香港，觀眾也感受到港式無厘頭喜劇的迭代。

「星爺」作品在萬眾期待下終於來港上映，但同時帶有一絲爭議——沒有完整的粵語配音版。

周星馳在日前優先場解釋，因上映時間臨時調整，趕不及做粵語版，有點遺憾。但他指出，正片仍收錄不少粵語台詞，劉嘉玲（Carina Lau）飾演的「師太」角色以粵語演出，電影結尾更設港版獨有彩蛋。

沒有粵語版，無阻影迷熱情，不少觀眾更想一睹究竟。

據購票網站顯示，全港逾60間戲院同步開畫(在影院正式上映)，首日排片超過270場，票價介於50至200港幣。尖沙咀、銅鑼灣、中環、柴灣等多地區影院場次售罄或僅剩少量餘票。有媒體記者實地觀察戲院，並未見到太熱烈，沒有全院滿座。

在銅鑼灣下午剛結束的一場放映後，市民何先生對記者表示，女兒很喜歡影片，整場都笑得合不攏嘴。他認為雖然缺少粵語版有遺憾，但也不影響對電影的理解。「小朋友和年輕人看個熱鬧，我們卻能看到對以往不少經典作品的致敬，和星爺希望堅守和突破的地方。」

市民黃小姐對記者指出，奔著星爺的金字招牌來看，但有一點失望，有無粵語版不重要，因為演員本身就是國語母語。但感覺電影沒有太多與時俱進的表現形式加持。她認為，剝離所謂誇張、無厘頭這一靈魂標籤，周星馳的喜劇其實仍有特色，之前「美人魚」就很好，但這部電影沒有達到她的預期的期待。不過，Z世代觀眾認為以喜劇好笑程度還可以，球賽振奮人心。 

「功夫女足」口碑自內地上映以來呈兩極化，豆瓣評分6.4。批評者認為劇本薄弱、缺乏新意，幾乎是「少林足球」翻版，有消費影迷情懷嫌疑，特效被批「彷彿停留在二十年前」。

但讚賞者則認為，影片延續周星馳招牌功夫喜劇風格，笑點密集；在荒誕外殼下包裹著普通人的辛酸，笑中帶淚。香港導演王晶更公開點評，該片是周星馳近十年拍得最好的作品，武戲不輸「少林足球」。

對比25年前聚焦男性熱血逆襲的「少林足球」，「功夫女足」也實現創作視角的重大轉向。正如「星爺」所說：足球從來不是一個人的運動，追夢也從來不需要獨自硬撐。

「功夫女足」導演周星馳（右）與主演迪麗熱巴。（取材自微博）
「功夫女足」導演周星馳（右）與主演迪麗熱巴。（取材自微博）

迪麗熱巴為演出「功夫女足」學習很多足球技巧。(取材自微博)
迪麗熱巴為演出「功夫女足」學習很多足球技巧。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 周星馳解釋，因上映時間臨時調整，製作團隊趕不及完成完整粵語版，所以只能先以現有版本上映，但片中仍保留不少粵語台詞與港版獨有彩蛋。

  • 電影在香港超過60間戲院同步開畫，首日排片逾270場，票價約50至200港幣，不少場次售罄；但記者觀察到現場未算全院滿座，熱度略分化。

  • 批評者認為劇本薄弱、缺乏新意，像《少林足球》翻版且特效過時；支持者則讚其笑點密集、延續周星馳風格，並以荒誕外殼寫出普通人的辛酸。

香港 周星馳 劉嘉玲

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