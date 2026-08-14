全球限量25輛罕見保時捷 攝影師驚喜拍到 駕駛竟是梁朝偉

影帝梁朝偉開逾千萬保時捷飛馳，在香港石澳被現場攝影師意外拍到並發布社交平台，全球僅限量25輛。（取材自Threads）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 梁朝偉被拍到駕駛罕見Gunther Werks Porsche 993參加香港石澳晨間車聚。

梁朝偉被拍到駕駛罕見Gunther Werks Porsche 993參加香港石澳晨間車聚。 重點二： 這款Remastered Carrera Coupe全球僅生產25輛，市場成交價已達百萬美元級。

這款Remastered Carrera Coupe全球僅生產25輛，市場成交價已達百萬美元級。 重點三：Gunther Werks以993為基礎重製風冷911，採碳纖維與4.0公升六缸引擎。

影帝梁朝偉 近日被拍到駕駛一輛極為罕見的Gunther Werks Porsche 993，在香港 石澳一帶參與周日早上的「Morning Drive」（MD）晨間車聚。相關照片由現場攝影師拍攝並發布於社交平台，引起車迷及網民關注。報導指出，攝影師在車聚期間拍到這輛罕見跑車，並發現駕駛者為梁朝偉。

綜合媒體報導，根據海外市場資料庫顯示，同款車型的最高成交價紀錄高達120萬4266英鎊（約港幣1280萬），Gunther Werks並非保時捷原廠車系，而是美國專門改造經典保時捷的車廠。其Remastered計畫以1990年代Porsche 911的993車系為基礎，進行全面重新工程，包括碳纖維車身部件、底盤、懸吊、煞車、內裝及動力系統等。Gunther Werks表示，每項委託均會從完整拆解至裸底盤開始，再重新進行工程設計。

993也是保時捷最後一代採用風冷引擎的911。Gunther Werks最早推出的Coupé計畫，以993為基礎重新打造，採4.0公升自然吸氣水平對臥六缸引擎，官方資料列出的輸出為430匹以上，並配備Getrag G50六速手動變速箱。Gunther Werks官方則將Coupé標示為435匹馬力版本。

這款Remastered Carrera Coupe僅生產25輛，每輛均按照客戶要求進行個人化配置。RM Sotheby's拍賣資料也確認，這25輛車均已完成並交付。

車價方面，市場成交紀錄顯示其收藏價值相當高。RM Sotheby's於2023年蒙特雷拍賣會拍賣一輛1997年Porsche 911 Remastered by Gunther Werks，最終以150萬1000美元成交。該車是25輛Remastered Coupe之一，採4.0公升自然吸氣風冷水平對臥六缸引擎。

另一輛1996年Gunther Werks 993則於2024年RM Sotheby's邁阿密拍賣會以102萬2500美元成交，顯示同系列車款在收藏市場的成交價格已達百萬美元級別。

至於2025年RM Sotheby's亞利桑那州拍賣的一輛1995年Gunther Werks 993，拍前估價為90萬至110萬美元，但最終並未成交。該車的製作資料顯示，整體委託費為77萬8888美元，其中包括20萬8888美元的升級配備，因此不能將90萬至110萬美元視為實際成交價。

海外市場資料庫則記錄，同款車型最高成交紀錄為120萬4266英鎊，約合1280萬港元。香港媒體報導，現場攝影師及網民亦曾就這輛車的價值展開討論，但相關說法屬市場討論，不能直接視為正式鑑定或確定市值。

報導指出，近年來，許多汽車愛好者會於周日清晨舉行稱為「Morning Drive」（MD）的車聚活動，車主們會駕駛愛車在車流量較少的山路上行駛。這種活動同時衍生出攝影師沿途捕捉車輛動態影像並發表於社交平台的文化。

在本次活動中，包含攝影師（Threads@ ahthew_photography）在內的多名攝影師表示，能在現場拍到此款罕見跑車已非常驚喜，而駕駛者為梁朝偉更令人感到意外。許多網友亦紛紛留言討論梁朝偉參與車聚的舉動及其汽車品味。