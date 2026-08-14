我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瑞安乘客差點被吸出窗外 調查指波音737引擎風扇斷裂釀禍

藍白聯手 台灣「廢除非核家園」公投送出立院

匯聚逾200企業 全球獨角獸大會8.24在香港開幕

香港新聞組／香港14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：全球獨角獸大會將於8月24至25日在香港會展舉行。
  • 重點二：大會匯聚200餘家獨角獸企業與百餘家投資機構。
  • 重點三：香港憑國際金融與創科優勢，推動全球資源對接。

香港大公文匯傳媒集團主辦的全球獨角獸大會，將於8月24至25日在灣仔會展舉行。大會聚焦人工智能、機器人、醫療健康及金融科技等前沿領域，匯聚200餘家獨角獸企業、100餘家投資機構及50餘家科研院校，打造「論壇、展覽、路演、對接、競賽」五位一體的國際創科對接平台。

大公報報導，現今新一輪科技革命與大國博弈深度交織，「創新」的邊界加速重構，人工智能、機器人、生命健康等核心科創領域多點突破，獨角獸企業作為衡量區域創新能力、發展潛力與產業競爭力的重要尺規，正崛起為承載前沿科技創新、推動產業加速變革的重要力量，正深刻重塑全球產業格局與價值體系。

香港舉辦全球獨角獸大會具有明顯優勢，香港作為國際金融中心及國際創新科技中心，憑藉「超級聯繫人」和「超級增值人」優勢，精準高效連接內地與全球市場，擁有成熟的金融服務體系、國際化的營商環境、完善的專業服務配套及粵港澳大灣區產業協同優勢，為科技企業成長、資本產業對接及全球化發展提供重要支撐。尤其是近年特區政府持續推動創科發展，積極完善創新政策，支持未來產業發展，吸引全球資本、優質企業及科研力量紛紛落戶香港。

未來兩周，大會將陸續揭曉重磅演講嘉賓、全球明星企業以及多元主體論壇、系列特色活動，持續釋放亮點，展現精彩陣容，為全球創新資源匯聚香港、促進國際科技合作、推進產業協同發展注入新動能。

目前，大會官方網站已正式上線，參會報名通道同步開放，誠邀全球科技企業、投資機構、科研團隊及產業夥伴共聚香港，共赴創科盛會，共創未來篇章。

精華 FAQ

  • 大會將於8月24至25日在灣仔會展舉行，由香港大公文匯傳媒集團主辦，並已開放官方網站與參會報名通道，邀請各界共聚香港參與創科盛會。

  • 大會聚焦人工智能、機器人、醫療健康及金融科技等領域，匯聚200餘家獨角獸企業、100餘家投資機構及50餘家科研院校，打造多元對接平台。

  • 香港具國際金融中心與創科中心優勢，能以「超級聯繫人」和「超級增值人」角色連接內地與全球，並結合成熟金融、營商環境與大灣區協同發展。

人工智能 香港

上一則

回銷美國關稅高得驚人 福特擬2030年起自中移回產線

下一則

中美談貿易休兵協議／民企興趣缺 中買美大豆恐難履約

延伸閱讀

全球創投資金瘋AI 第2季投資2,274億美元 國防、太空科技也升溫

全球創投資金瘋AI 第2季投資2,274億美元 國防、太空科技也升溫
財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠
遊學香港創新高 32國家地區數萬人申請 這所大學最熱門

遊學香港創新高 32國家地區數萬人申請 這所大學最熱門

中國人形機器人占全球出貨逾97% 大幅領先特斯拉等主要美企

中國人形機器人占全球出貨逾97% 大幅領先特斯拉等主要美企

熱門新聞

視頻中，大爺向同村村民抱怨升學宴冷清，沒收到預期300人的份子錢。（視頻截圖）

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

2026-08-13 06:30
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
消防員捕獲眼鏡王蛇。(視頻截圖)

雲南茶園驚見眼鏡王蛇 消防員捉捕傻眼：「一家38口」

2026-08-08 08:30
租客夜間在上鎖的櫃子裡發現逝者遺像，當場嚇哭連夜搬離，房東退還押金，平台「我愛我家」拒退仲介費，租客稱將提告。（取材自極目新聞）

房東上鎖的櫃子裡 上海租客發現1相片 竟嚇哭連夜搬離

2026-08-07 10:30
長征七號改運載火箭上月發射升空的檔案照。 （中新社）

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

2026-08-10 14:27
DeepSeek創辦人梁文鋒。(微博)

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

2026-08-11 20:57

超人氣

更多 >
孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了
「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事
報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫

報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫
好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等

好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等
杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲

杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲