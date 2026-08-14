匯聚逾200企業 全球獨角獸大會8.24在香港開幕

AI重點 文章重點整理： 重點一： 全球獨角獸大會將於8月24至25日在香港會展舉行。

全球獨角獸大會將於8月24至25日在香港會展舉行。 重點二： 大會匯聚200餘家獨角獸企業與百餘家投資機構。

大會匯聚200餘家獨角獸企業與百餘家投資機構。 重點三：香港憑國際金融與創科優勢，推動全球資源對接。

由香港 大公文匯傳媒集團主辦的全球獨角獸大會，將於8月24至25日在灣仔會展舉行。大會聚焦人工智能 、機器人、醫療健康及金融科技等前沿領域，匯聚200餘家獨角獸企業、100餘家投資機構及50餘家科研院校，打造「論壇、展覽、路演、對接、競賽」五位一體的國際創科對接平台。

大公報報導，現今新一輪科技革命與大國博弈深度交織，「創新」的邊界加速重構，人工智能、機器人、生命健康等核心科創領域多點突破，獨角獸企業作為衡量區域創新能力、發展潛力與產業競爭力的重要尺規，正崛起為承載前沿科技創新、推動產業加速變革的重要力量，正深刻重塑全球產業格局與價值體系。

香港舉辦全球獨角獸大會具有明顯優勢，香港作為國際金融中心及國際創新科技中心，憑藉「超級聯繫人」和「超級增值人」優勢，精準高效連接內地與全球市場，擁有成熟的金融服務體系、國際化的營商環境、完善的專業服務配套及粵港澳大灣區產業協同優勢，為科技企業成長、資本產業對接及全球化發展提供重要支撐。尤其是近年特區政府持續推動創科發展，積極完善創新政策，支持未來產業發展，吸引全球資本、優質企業及科研力量紛紛落戶香港。

未來兩周，大會將陸續揭曉重磅演講嘉賓、全球明星企業以及多元主體論壇、系列特色活動，持續釋放亮點，展現精彩陣容，為全球創新資源匯聚香港、促進國際科技合作、推進產業協同發展注入新動能。

目前，大會官方網站已正式上線，參會報名通道同步開放，誠邀全球科技企業、投資機構、科研團隊及產業夥伴共聚香港，共赴創科盛會，共創未來篇章。