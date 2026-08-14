2大原因 香港私宅租金按月升1.35% 近2年漲勢最急

香港房屋局13日公布新一季公屋綜合輪候時間為4.8年，按季輕微上升0.1年，但仍低於2018年至2025年間的紀錄，繼續維持在5年以下；圖為鴨脷洲邨。(中通社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港私宅7月平均呎租升1.35%，連續7個月破頂。

香港私宅7月平均呎租升1.35%，連續7個月破頂。 重點二： 留學需求與外來專才湧入，帶動租務市場持續升溫。

留學需求與外來專才湧入，帶動租務市場持續升溫。 重點三：細單位及豪宅租金齊創高，新晉屋苑最受追捧。

受惠於來港升學人數上升及外來專才持續湧入等剛性需求帶動，香港 私人住宅租賃市場強勢增溫，帶動呎租升勢進一步擴大。美聯物業統計顯示，今年7月私人住宅平均實用呎租突破40元(港幣，以下同，約5美元)大關，按月升1.35%，創下近2年來最大單月升幅，呈現連續7個月「月月破頂」的強勁態勢，連帶引爆細單位與豪宅租金 衝高。

大公、文匯報報導，美聯物業分析師岑頌謙指出，特區政府推動香港成為國際教育樞紐，加上外來專才家庭與本地家庭暑假搬遷需求，推動租務市場活躍；7月私人住宅平均呎租約40.55元，今年首7個月累升約4.7%，較2023年1月近年低位累升約21%。

十大屋苑7月租金全線上揚，鰂魚涌康怡花園按月急升3.8%至43.2元居冠，今年首7月累升13.1%，太古城及黃磡黃埔花園年內呎租亦分別上升11%及10.4%。

內地留學生開學前搶租更讓入場門檻較低的小型單位成為爭奪焦點。入伙不足1年的紅磡單幢樓悅麓，開放式單位剛以1.6萬元租出，實用呎租逼近97元，打破維港星岸於2023年創下的95.7元紀錄，創下紅磡私人屋苑呎租新高，甚至超越九龍站指標豪宅凱旋門1房戶。

業內人士分析，細單位租金入場門檻相宜，迎合留學客胃納，加上租客傾向選擇新入伙屋苑，所以鄰近大學的新晉私樓細單位最容易被吸納，在開學前夕盤源非常短缺，租金輕易刷新高。

此外，九龍傳統豪宅又一村瑰麗新村1座地下連花園複式戶，亦以9.1萬元租出，實用呎租逾45元，料創屋苑歷史新高。

報導指出，基層住房方面，房屋局13日公布最新一季公屋綜合輪候時間為4.8年，較上一季輕微上升0.1年，但仍低於2018年至去年間紀錄，較現屆政府上任前的6.1年高位縮短1.3年。

官方表示，政府致力於未來5年每年平均提供逾3萬個公營房屋單位，加上2026/27年度起落成的約20350個「簡約公屋」，總供應量創24年新高；因過去12個月獲安排入住傳統及簡約公屋的一般申請者中，位於輪候時間較長的市區及擴展市區占74%，致短期輪候時間微升，但仍朝2026/27年度回落至4.5年的目標邁進。