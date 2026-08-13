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珠海學院前財務總監盜公款再拘2嫌 3人洗錢逾1846萬美元

香港新聞組／香港13日電
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  • 重點一：珠海學院前財務總監葉錦真涉偷竊公款逾4100萬元。
  • 重點二：警方再拘其妻及商人，三人同涉洗黑錢逾1.42億元。
  • 重點三：案件於屯門裁判法院提堂，三人暫毋須答辯候再訊。

香港珠海學院前財務總監葉錦真早前涉嫌挪用逾4100萬元(港幣，以下同，約522萬美元)公款，警方進一步調查後再拘捕其妻吳嘉敏及商人何鍾凌，三人涉嫌洗黑錢逾1.42億元(約1846萬美元)，昨於屯門裁判法院提堂。3名被告暫毋須答辯，案件押後至11月4日再訊，其間還押監房看管。3人會於8月20日再訊以覆核保釋。

明報報導，檢方指控，首被告葉錦真（49歲，報稱財務總監）於2022年12月至2026年1月在屯門珠海學院偷竊共41,010,847元。次被告何鍾凌（50歲，報稱商人）則被控9項洗黑錢罪名，涉於2023年1月至2026年6月利用個人及旗下「始一科技有限公司」、「千匯工程設計有限公司」等9個銀行帳戶，清洗57,894,928.23元黑錢。

第三被告為葉錦真之妻吳嘉敏（49歲，報稱家庭主婦），被控6項洗黑錢罪名，涉於2023年1月至2026年4月利用個人及旗下「三丁集團有限公司」持有的6個銀行帳戶，清洗84,717,362.06元黑錢。

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