朱鎔基曾4訪香江 高呼「我愛香港」、不相信香港搞不好

中共國務院前總理朱鎔基2002年訪港，他表示不相信香港搞不好，「如果香港搞不好，不單你們有責任，我們（中央政府）也有責任。」（Youtube截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 朱鎔基4次訪港，留下我愛香港的深刻印象。

朱鎔基4次訪港，留下我愛香港的深刻印象。 重點二： 他以香港有2700億儲備，鼓勵面對財赤挑戰。

他以香港有2700億儲備，鼓勵面對財赤挑戰。 重點三：李家超哀悼其逝世，感謝他長期支持香港發展。

中國前總理朱鎔基12日病故，享耆壽98歲。朱鎔基以鐵面無私聞名，但他的講話內容卻充滿智慧，盡展領袖魅力。他在2002年視察香港 ，稱「香港的前途是光明的，我就不相信香港搞不好」他又引用《獅子山下》歌詞，與各界人士為香港前途共勉，最後還以一句「我愛香港」作結。幽默、親和的態度，給港人留下了深刻的印象。

文匯報報導，朱鎔基過去曾先後四次來港，第一次是1990年以上海市長身份出席滬港經濟合作研討會；第二次是1992年2月以國務院 副總理身份訪問澳洲和紐西蘭 後，取道香港回內地；第三次是1997年9月香港回歸後不久，以副總理身分來港出席世界銀行和國際貨幣基金組織年會；而第四次則是以國務院總理身份來港出席世界會計師大會。雖然朱鎔基此行不足三天，但對當時正處於經濟困難時期的港人來說，已起到激勵人心的作用。

當時，朱鎔基在講話中提及香港面臨的財赤問題，又指時任香港特區行政長官董建華曾多次向他表示「憂心如焚」。朱鎔基反問有什麼好怕？「我對他說，你去年不是有600多億、700億赤字，今年大致也是這個數字。你不是還有2700億財政儲備嗎？你這個『赤字特首』，跟我這個『赤字總理』比起來，還差得多呢！」

續指，「這700億赤字的水平，至少還可以挺三年，你還有財政儲備……即使三年後把財政儲備花光了，你到內地去發50年長期香港債券，我第一個帶頭買，相信內地人民會跟我一起買，因為他們對香港有信心。香港是中國的一顆璀璨明珠，無論從哪個方面來看，水平都比內地城市高。」

朱鎔基又指，克服香港當前困難的力量和辦法，就在香港的體制之中。他也提醒香港市民，要有充分的思想準備，香港面對的困難尚未到底，也不能掉以輕心，要發揚艱苦奮鬥精神，進行第二次創業。要把希望寄託在香港六百萬人民，寄望在香港的年輕一代。

朱鎔基最後選擇誦讀《獅子山下》歌詞作為他的結語。他還笑說應該用廣東話來唸，雖然自己的廣東話「唔得」，但感情是共通的。朱鎔基在走下講台之際，他突然高呼「我愛香港」，會場氣氛再度沸騰，掌聲經久不息。

大公報報導，香港特區行政長官李家超12日就國務院原總理朱鎔基先生逝世表示深切哀悼。

李家超表示，「朱鎔基先生擔任國務院總理期間，支持香港在面對亞洲金融風暴等挑戰下團結奮進、發揮優勢，堅決維護香港國際金融中心繁榮穩定。我衷心感謝朱鎔基原總理多年來對香港經濟和社會發展的關心和支持。」

時任中共國務院總理的朱鎔基（右），在任內曾多次接見香港特首董建華（左）。（取材自港府新聞處）